Mãe se emociona ao ver filha ser vacinada contra Covid-19 no AM

Jovem foi vacinada aos 25 anos | Foto: Arthur Castro/Secom

RIO PRETO DA EVA (AM) - A emoção tomou conta da técnica de enfermagem Marcilene Feitosa, 41, ao ver sua filha receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 neste sábado (03), durante mutirão do “Vacina Amazonas” em Rio Preto da Eva, a 57 quilômetros de Manaus. Na mobilização, destinada ao público maior de 25 anos, a jovem Tainá Carvalho conseguiu se vacinar.

As duas ficaram emocionadas por conta da lembrança da perda do avô de Tainá – pai de Marcilene, que faleceu há cinco meses, vítima do novo coronavírus.

" Tenho sentimento de gratidão a Deus em ver finalmente minha filha sendo vacinada. Perdi meu pai há cinco meses. Minha família toda pegou Covid, eu peguei e fiquei muito mal. Meu pai foi embora antes de ter a vacina e ele acreditava que a vacina salva. Ele foi meu grande herói, porque lutou até o último dia de vida dele " , contou Marcilene

A vendedora Tainá Carvalho, também emocionada, demonstrou estar agradecida, já na expectativa de receber a segunda dose.

“É agradecer a Deus por estar tomando a primeira dose hoje, eu espero em breve que esteja tomando a segunda dose. Graças a Deus estou tendo a oportunidade que muitos não tiveram. Eu perdi meu avô, mas agradeço pela vida de todos os meus familiares”, disse.

Mutirão

A vacinação no município ocorrerá ao longo de nove horas ininterruptas, entre 8h e 17h, em postos montados em três pontos: no Ginásio Dayson Siqueira, situado no centro da cidade; Ginásio Pedro Ferreira, localizado no Residencial Sebastião Ferreira da Costa; e no ponto entre a Rodoviária e o Posto Equador, na entrada de Rio Preto da Eva, sendo este último exclusivo para sistema drive-thru.

