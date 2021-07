Governador reafirma qualidade de vacinas aplicadas no Amazonas

FVS-AM realiza o monitoramento junto às secretarias municipais | Foto: Divulgação

Rio Preto da Eva - O governador Wilson Lima reafirmou, neste sábado (3), que todas as vacinas aplicadas nos municípios seguem os padrões de validade. A declaração foi feita durante o mutirão “Vacina Amazonas” no município de Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros de Manaus). A mobilização na cidade começou às 8h e tem como objetivo vacinar 3 mil pessoas na faixa etária de 20 anos ou mais.

" No Amazonas não há nenhum registro de aplicação de vacinas vencidas. Não há necessidade de quem vacinou voltar para tomar a vacina. Quem está divulgando qualquer coisa nesse sentido está agindo de má fé " afirmou Wilson Lima,, governador do Amazonas.

Conforme nota emitida pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), todos os lotes de vacina encaminhados pelo Ministério da Saúde, via Programa Nacional de Imunização (PNI), foram distribuídos em tempo oportuno aos municípios. A FVS-AM realiza o monitoramento junto às secretarias municipais em relação ao controle de estoque de vacina, de acordo com lote e data de vencimento e, não há registro, por estas secretarias, de aplicação de doses com data de validade vencida.

" Um apelo para a população que antes de tomar qualquer atitude, consulte os órgãos responsáveis, consulte os órgãos credenciados, consulte a secretaria de saúde do seu município, consulte os sites do Governo do Estado, da Fundação de Vigilância em Saúde, para que você possa tomar qualquer decisão nesse sentido” " frisou o governador Wilson Lima, em Rio Preto da Eva.

Ainda de acordo com a FVS-AM, a coordenação estadual do PNI está monitorando, junto aos municípios, para verificar se pode ter ocorrido falha de registro no sistema de informação; e quais as medidas que serão estabelecidas a partir do resultado desta análise.

