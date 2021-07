População de 25 anos lota postos de vacinação contra Covid em Manaus

Segundo relatos, filas deram voltas nos locais de imunização | Foto: Divulgação

Manaus - A liberação da faixa etária de 25 anos para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, fez os jovens, que aguardavam ansiosos por sua vez, lotarem os postos de imunização na tarde deste sábado (3), em Manaus.

A designer Cristina Oliveira, 25, dirigiu-se ao Parque Municipal do Idoso (PMI) assim que recebeu a notícia através de amigos. “Eu fui com mais dois amigos, por volta de 15h. O local estava bem lotado, a fila dando voltas. Mas não demorou tanto para chegar nossa vez, acho que cerca de 1h30”, conta.

Cristina, que tomou a vacina do tipo Janssen, de dose única, conta ainda que ficou ansiosa e com medo de não dar tempo de chegar sua vez na fila, uma vez que o encerramento da imunização estava previsto para as 16h, mas relata que os agentes conseguiram vacinar, sem problemas, todos que já estavam dentro do local.

“Agora estou muito feliz e aliviada. Em casa, três pessoas já se vacinaram. Só falta meu irmão de 15 anos”, ressalta.

A redatora publicitária Emanuelle Lopes, 25, também não perdeu tempo ao ver o anúncio nas redes sociais e correu para o no Centro de Convenções Vasco Vasquez. Ela, que estava ansiosa e contando os dias para chegar sua vez, também tomou a vacina de dose única Janssen.

“Durante a fila sentia um misto de ansiedade e empolgação. Parece um sonho realizar esse momento único após tanta espera, tantas notícias ruins, mas enfim aconteceu e eu estou muito feliz mesmo”, comenta a redatora, que também já tem três pessoas imunizadas em casa, restando apenas o irmão de 17 anos.

Novas faixas etárias

Só neste sábado, a campanha de vacinação somou mais de 15 mil aplicações, e atingiu a marca total de mais de 900 mil primeiras doses aplicadas.

O prefeito de Manaus, David Almeida, ressaltou que com a recente chegada de mais de 115 mil novas doses em Manaus, em pouco tempo a campanha chegará à faixa de 18 anos. “Desde o começo venho dizendo que, recebendo as doses, avançaríamos nos grupos e nas idades, até que toda a população vacinável em Manaus tenha sido contemplada. E estamos bem perto disso”, disse.

Vale lembrar que os documentos necessários para ser vacinado são identidade original com foto, CPF e comprovante de residência, sendo original e cópia - esta última fica retida para controle.



