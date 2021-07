‘Casal 20’: namorados não perdem tempo e se vacinam contra Covid no AM

Casal de namorados Klaiver Girão e Talita Bentes se vacinam juntos | Foto: Divulgação

AMAZONAS - Após anúncio do governador Wilson Lima de ampliar a vacinação para o público maior de 20 anos em Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus), no início da tarde deste sábado (3), o casal de namorados Klaiver Girão e Talita Bentes, ambos de 20 anos, não perdeu tempo para garantir a aplicação da primeira dose durante o mutirão “Vacina Amazonas”. Os dois foram vacinados no posto do Ginásio Dayson Siqueira.

Talita contou que logo que soube da abertura da vacinação para o público de 20 anos se animou para garantir sua imunização com a primeira dose. “Quando eu soube eu fiquei: bora, bora, bora tomar. Chegou o nosso momento e chegou mesmo. Chegou os 20 e eu estou feliz”, comemorou a jovem.

A jovem contou que a tia de Klaiver é profissional da saúde e logo que ficou sabendo, avisou o casal.

“Eu parecia uma criança quando quer um pirulito e ganha. A tia do meu namorado avisou, tinha postado nos status e a minha sogra falou 'corre que o governador anunciou que agora é a partir dos 20 anos em diante'”, explicou Talita, pedindo para que todos providenciem sua vacinação.

Para Klaiver, a expectativa é de que o avanço da vacinação em Rio Preto da Eva traga normalidade. “Tomara que volte tudo ao normal”, torceu.

Pontos de vacinação

Três pontos de vacinação foram preparados para receber a população. Um deles é o Ginásio Dayson Siqueira, situado no centro da cidade. O outro é o Ginásio Pedro Ferreira, localizado no Residencial Sebastião Ferreira da Costa. O terceiro ponto foi montado no Posto Equador, na entrada de Rio Preto da Eva, sendo este último exclusivo para sistema drive-thru.

