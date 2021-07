Jovens de 20 anos aderem a vacinação em Rio Preto da Eva

Sem perder tempo, Jonas Ferreira, 23, foi vacinado no início da tarde na Escola Municipal Menino Jesus, zona rural de Rio Preto da Eva | Foto: Divulgação

AMAZONAS - Ansiosas para a vacinação contra a Covid-19, pessoas a partir de 20 anos compareceram, ao longo da tarde deste sábado (3), aos postos de vacinação em Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros de Manaus), após o anúncio do governador Wilson Lima informando a antecipação da imunização para esta faixa etária.



Sem perder tempo, Jonas Ferreira, 23, foi vacinado no início da tarde na Escola Municipal Menino Jesus, zona rural de Rio Preto da Eva. “Eu fiquei sabendo pelo grupo da família. Meus irmãos vieram para cá, mais velhos do que eu, tomaram e disseram que a minha idade já estava tomando e assim que eu soube, corri para cá para tomar a vacina”, relatou Jonas.

Aos 21 anos, Salomão Araújo também deu o primeiro passo para a imunização dele, ao receber a primeira dose da vacina | Foto: Divulgação

Aos 21 anos, Salomão Araújo também deu o primeiro passo para a imunização dele, ao receber a primeira dose da vacina. O jovem, morador da área rural de Rio Preto da Eva, aproveitou a oportunidade para encorajar outras pessoas para que também sejam vacinadas.



“Eu me sinto agora seguro e espero que as pessoas que estão com dúvidas para se vacinar venham também, porque isso é para o nosso bem. Não é para nosso mal”, enfatizou o jovem.

A campanha de vacinação em Rio Preto da Eva, coordenada pelo Governo do Amazonas, seguiu até às 17h deste sábado.

Documentos

Lembrando que para se vacinar é necessário que o interessado resida no município, tenha 20 anos já completados ou mais, e apresente obrigatoriamente um documento oficial com foto com o número do RG, CPF, comprovante de residência (original e cópia), cartão do SUS e Cartão de Vacina.

