Profissionais de saúde em Manaus participam de evento

Manaus - Profissionais municipais da área da saúde participam, no período de 5 a 9 de julho, da “1ª Oficina Regional de Qualificação da Atenção ao Pré-Natal”, que terá como tema “Força Pré-natal do SUS”. O evento será realizado no auditório da unidade 5 do Centro Universitário Fametro, localizado na avenida Constantino Nery, bairro da Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus.



Promovida pelo o Ministério da Saúde (MS), a oficina tem o objetivo de fortalecer as ações de pré-natal no âmbito da Atenção Primária, a partir da qualificação das equipes de Estratégia de Saúde da Família da região do entorno Manaus e dos municípios Itacoatiara e Manacapuru.

A titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, que vai participar da abertura do evento, ressalta que a oficina é uma iniciativa muito positiva para fortalecer ainda mais a relação entre o MS, o município e o Estado, que compartilham o mesmo objetivo - o de acelerar as ações de redução da morbimortalidade grave e mortalidade materna.

" A rede de Atenção Primária tem um papel fundamental para a descoberta precoce de doenças tanto na mãe, quanto no bebê. O objetivo é evitar complicações antes, durante e após o parto, para garantir seu desenvolvimento pleno e saudável " titular da Semsa, Shádia Fraxe

O público-alvo da oficina são médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas da Estratégia Saúde da Família, programa desenvolvido pelo MS em parceria com a Semsa e a Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (SES-AM).

