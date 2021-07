Carro colide contra ônibus e causa congestionamento na Max Teixeira

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do homem | Foto: Divulgação

Manaus - O alto número de acidentes fatais em Manaus gera preocupação para a sociedade e alerta para atenção de condutores e pedestres no trânsito. Casos de acidentes são registrados diariamente. A avenida Cosme Ferreira, localizada na zona Leste de Manaus, é a via que mais registra acidentes de trânsito com vítimas fatais, em três anos consecutivos.

Um grave acidente entre um ônibus do transporte coletivo e um carro, na avenida Max Teixeira, Cidade Nova, zona Norte da capital deixou um homem desmaiado, na manhã desta segunda–feira (5).

De acordo com populares, o homem teria dormido ao volante e colidido contra o ônibus da linha 640, que estava parado na estação de desembarque dos passageiros.

O motorista do veículo desmaiou e foi levado para uma unidade hospitalar. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do homem. Não houve registro de vítimas fatais. Uma perícia vai apontar as causas do acidente.

Trânsito

No local, condutores que acessavam a avenida, no sentido Centro/bairro, por conta do acidente, tiveram que enfrentar um congestionamento ainda maior do que o habitual.

Dormiu no volante

Em abril deste ano, um motorista de aplicativo, de 21 anos, dormiu ao volante , depois bateu na traseira de outro veículo e, em seguida, colidiu e derrubou um poste na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

A vítima contou às autoridades que passou a noite trabalhando, não resistiu ao cansaço e, de forma involuntária, dormiu no carro.

Em janeiro de 2020, outro homem, de nome e idade não relevados, dormiu ao volante e sofreu um acidente. O carro modelo Celta capotou na Avenida Cravina dos Poeta, bairro Campos Elíseos, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Cuidado!

Segundo pesquisa feita pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), um condutor sem dormir por 19h perde os reflexos e se assemelha a um condutor que dirige embriagado. Nos acidentes mencionados, os motoristas sofreram leves escoriações, mas o risco é iminente, podendo causar acidentes graves.



