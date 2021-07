Sommeliers de vacina podem atrapalhar imunização em Manaus

Janssen tem se tornado o novo alvo dos manauaras que resolveram escolher vacina | Foto: Reprodução

MANAUS - Nem mesmo as 13.342 vidas perdidas para a Covid-19 no Amazonas, equivalente à população inteira do município de Jutaí, a 632 quilômetros ao oeste da capital, têm sido suficientes para alertar todos os manauaras sobre a urgência da vacinação em massa contra a doença.

Nas últimas semanas, explodiu o número de relatos de pessoas que passaram a enxergar vantagens em um imunizante sobre o outro, mesmo que os quatro utilizados no país - Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen- já tenham sido aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O comportamento vai na contramão da atual conjuntura de escassez de imunizantes, recorrente no país inteiro.

Os chamados 'sommeliers de vacina' são influenciados por diferentes motivos: de fake news a entendimentos equivocados sobre a eficácia dos imunizantes. Especialistas são unânimes em afirmar que tal comportamento tem grave potencial para fragilizar o andamento da proteção em massa na capital.

Em uma das filas para se vacinar no Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, na Zona Norte de Manaus, duas irmãs, que preferiram não se identificar, esperavam ansiosas pela imunização, no último sábado (3). Contudo, elas afirmaram ao EM TEMPO que aceitariam ser vacinadas com qualquer imunizante, exceto a Coronavac.

" Sou finalista de um curso da área da saúde, mas quando fui tomar, só tinha ela [a Coronavac], e dizem que é muito ruim, não tem tanta proteção como as outras, é um cara ou coroa, para você ser infectada pelo coronavírus ou não. Por isso decidi esperar ser vacinada por faixa-etária. Eu tomo qualquer uma, menos essa " afirmou uma das irmãs, de 27 anos.

Na campanha de vacinação, o público-alvo recebe a dose do imunizante que está disponível em estoque no ponto em que está sendo atendido, apesar disso, muitos preferem realizar uma peregrinação pela vacina preferida.

Janssen: o alvo da vez

No último sábado (3), bastou um repórter de uma TV local se vacinar ao vivo, no Centro de Convenções Vasco Vasques, Zona Centro-Oeste de Manaus, e informar que havia tomado o imunizante da Janssen, produzida pela empresa farmacêutica da Johnson & Johnson, que uma fila quilométrica se fez presente no posto de vacinação.

Por ser necessária apenas a aplicação de dose única, o imunizante passou a ser o alvo dos 'sommeliers'. A equipe de reportagem do EM TEMPO ouviu o relato de pessoas que foram ao local obter a vacina da Janssen.

“Só ia vir só segunda, mas vi na TV que estavam aplicando a vacina da Janssen, e fiquei com medo de acabar, daí decidi vir logo hoje. Estou priorizando ela porque é só uma dose, mesmo. Quanto mais cedo a gente conseguir se imunizar, melhor, né?”, justificou o estudante Paulo André, de 25 anos.

'É um desrespeito com os agentes de saúde e com as milhares de vítimas da doença'

A equipe de reportagem também visitou o posto de vacinação do Studio 5, Zona Sul de Manaus, na última sexta (2). Ao EM TEMPO , a agente de Saúde Maria Silva afirmou que é comum, todos os dias, lidar com pessoas que querem escolher a vacina.

"Alguns esperam na fila, e quando chegam a vez, perguntam qual é a vacina disponível. Caso não seja a que eles desejam, vão embora sem se imunizar. Outros sequer ficam na fila, já vem direto conosco perguntar qual o imunizante está sendo aplicado", relatou.

" Fico me perguntando se essas pessoas já esqueceram por tudo o que passamos, já foi apagado aqueles momentos terríveis que vivenciamos em janeiro? Está em todo canto que se não nos vacinarmos, aquele cenário pode se repetir. O que eles [os 'sommeliers de vacina' fazem é um desrespeito conosco e com as milhares de vítimas da doença " , desabafou.

O EM TEMPO presenciou, pelo menos, três pessoas recusando doses da AstraZeneca. Ambos, após serem informados que não estava sendo aplicado a Pfizer naquele posto, optaram por procurar o imunizante em outros pontos da campanha de imunização.

Fake news e análise equivocada atrapalham vacinação, dizem especialista

Um dos principais argumentos de quem rejeita a Coronavac diz respeito à fase três dos estudos clínicos. Isso porque a vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan apresenta uma taxa de eficácia de 50,7%, contra 95% para a Pfizer; 72% a 90% da Janssen; e 76% a 82% da AstraZeneca.

Entretanto, especialistas apontam que as taxas não podem ser comparáveis, justamente porque foram desenvolvidas em períodos diferentes, regiões com discrepâncias da velocidade do contágio e metodologias distintas.

Para quem rejeita as doses da AstraZeneca, os principais motivos são os efeitos colaterais do imunizante, que se manifestam apenas reações leves que duram poucos dias, cujos sintomas são semelhantes a de um resfriado.

Outros entraves são as fakes news, atribuindo os imunizantes a mortes, alterações genéticas e doenças graves, por exemplo.

Para o epidemiologista da Fiocruz, Diego Xavier, todas as vacinas atualmente distribuídas são seguras e eficazes contra a Covid-19, além disso, o especialista afirmou que os sommeliers podem atrasar o ritmo da imunização.

" No momento em que precisamos acelerar o processo e vacinar o maior número de pessoas, essa atitude não é razoável. A gente precisa que as pessoas tomem a vacina que esteja disponível, independente de qual for. Todas as vacinas estão conseguindo cumprir uma eficácia na redução de casos graves e óbitos. Inclusive, é bom lembrar que a Covid-19 não espera e pode chegar antes do imunizante desejado " , destacou.

Comportamento preocupa autoridades

Na última semana, o governador Wilson Lima fez um apelo para que a população não fique escolhendo qual imunizante tomar e afirmou que ambas são confiáveis.

“Eu faço um apelo às pessoas que se vacinem, independente da vacina que está disponível no mercado. A gente precisa se proteger. Nós não podemos nos dar ao luxo de ficar escolhendo vacina A, B ou C. A gente tem que se vacinar”, disse o governador.

“Todas as vacinas disponíveis no Brasil e que chegam no Amazonas passaram por testes e foram liberadas pela Anvisa. Há comprovação da eficácia e da eficiência dessas doses”, completou.

O perfil da Prefeitura de Manaus, no Twitter, também pediu que a população não escolhesse imunizante e ressaltou a segurança das vacinas aplicadas na capital.

