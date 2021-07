Menino de 12 anos desaparece após sair para jogar futebol em Manaus

O caso é investigado pela Depca | Foto: Divulgação

Manaus - Angústia e preocupação são sentimentos que estão presentes na vida da dona de casa Jéssica Beatriz Pereira dos Santos, de 35 anos, mãe do adolescente Leandro dos Santos, de 12 anos de idade. Ele saiu na manhã da última terça-feira (29) para jogar bola em uma quadra na comunidade Alfredo Nascimento, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus, e desde então não deu mais notícias.

Desesperados, familiares se mobilizaram na divulgação da imagem do menino que já foi flagrado por câmeras de segurança duas vezes após o sumiço. Conforme Beatriz, o filho saiu de casa às 8h para brincar com amigos, como costumava fazer. No entanto, ele demorou para voltar para casa e os familiares decidiram sair em busca do adolescente.

" Na quadra um casal apareceu para distribuir lanches para as crianças e as pessoas não souberam afirmar se ele havia saído do local com esse casal em um carro modelo Volkswagen Voyage, de cor prata. Recebemos informações da população que o Leandro havia sido visto nas proximidades do Terminal de Integração 4 (T4) e os vídeos que registraram a presença dele. Meu filho estava sujo e com dinheiro, não sabemos quem pode ter dado dinheiro à ele. Eu acredito que tem alguma pessoa maior de idade envolvida nisso que o convenceu a fugir. Ele nunca apresentou nenhum comportamento diferente, sempre foi de sair para brincar e voltar para casa " éssica Beatriz Pereira dos Santos, Mãe de Leandro





As imagens mostram o adolescente em um mercadinho e em uma banca de alimentos. Um Boletim de Ocorrência (BO) sobre o caso foi registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).



Quem tiver informações sobre o paradeiro do adolescente pode entrar em contato com os familiares de Leandro por meios dos números: (92) 99124-5321 ou 98264-7304. Denúncias também podem ser feitas ao número 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Veja os vídeos que flagraram o adolescente após o desaparecimento:

| Autor:

| Autor:

Leia Mais

Meninas de 12 a 17 anos são 60% dos desaparecidos em Manaus

Corpo de mulher que havia desaparecido em lago é encontrado