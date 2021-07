Projeto prevê revitalização de espaços urbanos em Manaus

| Foto: Reprodução

Manaus - Obras e serviços de engenharia para recuperar espaços urbanos nas zonas norte e leste de Manaus serão realizados pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra). O projeto contempla ações de revitalização e recuperação em ruas, praças, centros sociais, quadras esportivas, academias ao ar livre, campos de futebol e de vôlei, dentre outros.

Com investimento previsto de R$ 7.303.039,72, divididos em três contratos, o projeto tem por objetivo promover a recuperação dos espaços públicos, incluindo serviços de capinação, limpeza e remoção de entulhos das ruas, operações tapa-buracos e revitalização de praças, dentre outras intervenções, no entorno desses espaços.





Primeiras intervenções



A Arena do Monte, na Avenida Samaúma, no bairro do Monte das Oliveiras, na zona norte; e o Campo do Teixeirão, situado na rua 1, bairro Jorge Teixeira, na zona leste; são os primeiros contemplados pelo programa de recuperação dos espaços urbanos da cidade.

As ações de revitalização da Arena do Monte das Oliveiras, usada para a prática de esportes, tiveram início nesta segunda-feira (5). A Arena Canaranas, na zona norte; e o Campo do Teixeirão, na zona leste, também terão as obras iniciadas ainda nesta semana.

Reunião preparatória

A Assessoria de Planejamento da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), representada pelo servidor Odenilson Serique, recebeu na tarde desta segunda-feira (5), a visita do Diretor-presidente da Federação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR), Jorge Oliveira; e do deputado estadual João Luiz (Republicanos), ocasião em que foi definido o cronograma de execução das obras nos campos de futebol.

As ações fazem parte de um projeto instituído pelo Governo do Amazonas, de promover a melhoria da qualidade de vida da população, tanto da capital quanto do interior.

Recuperação de Campos e Quadras

Também estão inseridos neste programa do Governo do Amazonas, de recuperação dos espaços urbanos, o Campo da Baixada Fluminense, o Campo do Conjunto Boas Novas, Complexo Esportivo do Novo Israel, o Campo do Parque do Sabiá, e a Arena Passarinho, todos na Zona Norte.

Na zona leste serão beneficiados o Campo do Tancredão, na rua Quartzos, no bairro Tancredo Neves; Campo Valdir Moraes, na rua Curica, bairro de São José Operário 1; Campo Armando Mendes, na rua Rio Xanxerê, no bairro Armando Mendes; e Campo Florestão, na rua das Granadas, também no Tancredo Neves.





Outros espaços que deverão ser incluídos no programa de revitalização de espaços públicos são o Campo do Penarol, no bairro da Raiz; Campo do Santos Dumont; Campo do Buracão; Campo do CEAN e o CDC da Compensa.







*Com informações da assessoria

