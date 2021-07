Novo presidente do Cetran, David Fernandes, foi empossado na segunda-feira | Foto: Divulgação

Manaus - Graduado em Direito e Gestão Pública, e pós-graduado em Direito Penal e Planejamento de Trânsito. Atualmente ele cursa as especializações em Ciências Criminais, Mobilidade Urbana e Trânsito, David Fernandes é o novo presidente do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran).O anúncio foi feito na última nesta segunda-feira (5).

David Fernandes está no Detran desde 2011, onde atuou na subgerência de veículos, nos Postos de Atendimentos Descentralizados, além de ter sido assessor da presidência do órgão e coordenador-geral, por sete anos, do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) e Chefe do Setor Operacional. Atualmente, ele é gerente do setor de Interior do Detran-AM.

" É muito satisfatório ter a chance de ser presidente do Cetran, uma vez que trabalhei durante anos na fiscalização de trânsito e, agora, assumo o outro lado da ponta, com a experiência acumulada do que acontece nas ruas. A missão é ajudar e contribuir com os órgãos de trânsito para que possamos diminuir os acidentes, as imprudências no trânsito e salvar vidas " David Fernandes, novo presidente do Cetran

“Vamos elaborar no Conselho comissões que envolvam a educação, fiscalização e engenharia. Serão criados para que cada conselheiro seja responsável por uma comissão e a gente consiga fazer a junção de todas, com o intuito de deixar os órgãos de trânsito mais próximos ao Cetran para que possamos diminuir os conflitos e consequentemente melhorar o trânsito”, afirmou o novo presidente.



O que é o Cetran

De acordo com o artigo 14 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o Cetran tem como atribuições cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, elaborar normas no âmbito das respectivas competências, responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito, estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito, julgar os recursos interpostos contra decisões da Junta Administrativa de Recursos de Infração (Jari) e dos órgãos e entidades executivos estaduais, nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica.

