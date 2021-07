Personalidades e políticos do AM lamentam morte de Otávio Raman Neves

O empresário foi lembrado pela sagacidade e grandes contribuições para o Amazonas | Foto: Arquivo EM TEMPO





Manaus - O Amazonas amanheceu, nesta terça-feira (6), com a notícia da morte de Otávio Raman Neves, em decorrência de complicações da Covid-19 . O presidente do Jornal Amazonas Em Tempo recebeu homenagens de personalidades e políticos que admiravam a capacidade empreendedora do empresário, que contribuiu e deixou um grande legado na comunicação da região norte do país.

Logo nas primeiras horas, após a confirmação do falecimento do empresário, o prefeito de Manaus, David Almeida; o vice-prefeito, Marcos Rotta; e o governador Wilson Lima, se manifestaram por meio de nota e publicações nas redes sociais.



" Com tristeza e consternação me solidarizo com familiares e amigos neste momento de luto. Que Deus conforte seus corações " publicou David Almeida, prefeito de Manaus

'Amigo fraterno'

Em um vídeo, o compartilhado em um aplicativo de mensagens, o deputado federal Marcelo Ramos, lembrou da admiração que tem pelo presidente do Jornal Em Tempo.

Deputado federal Marcelo Ramos | Autor: Divulgação

" O Amazonas perdeu hoje um amazonense que acreditava no nosso Estado, que gerou emprego e renda através dos seu empreendedorismo. Eu pessoalmente perdi um amigo fraterno, alguém que sempre me recebeu com carinho e respeito ao meu trabalho na vida pública. Que conforte o coração da família, do meu querido amigo " disse o deputado, na gravação do vídeo.





Minuto de Silêncio

A Câmara Municipal de Manaus, presidida pelo vereador David Reis (Avante), homenageou Raman Neves com um minuto de silêncio antes de começar a sessão plenária desta terça.

Reconhecimento e condolências

Deputados, vereadores e secretários de estado também fizeram homenagens em seus perfis na internet.

"Ele lutou até o final, mas não resistiu. Vá em paz meu querido, fica a saudade das longas conversas sobre política, sobre a vida. Que Deus lhe receba em seus braços e conforte sua família", lamentou Mirtes Sales titular da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

"Raman deixa um legado de trabalho e contribuição com o desenvolvimento do Estado do Amazonas, a partir da geração de emprego e renda. Que Deus o receba e conforte seus entes querido", publicou o deputado estadual Adjuto Afonso.

CMM prestou um minuto de silêncio em homenagem póstuma | Autor: Divulgação

"Presto minhas sinceras condolências à família e amigos do empresário. Que Deus acolha sua alma e conforte os corações enlutados", se solidarizou o vereador Capitão Carpê Andrade.

A empresária Bete Dezembro, fundadora da Fábrica de Eventos, postou no Instagram uma homenagem a Otávio. "Perdi meu grande amigo, um irmão que a vida me deu, um sócio que brigava por mim, um cara alegre que sabia viver como poucos!", escreveu a produtora de eventos.



O ex-prefeito de Manaus, Artur Virgílio Neto, também expressou seus pêsames na internet, através do Twitter.

"Triste pelo falecimento de Otávio Raman Neves, mais um querido amigo vitimado pelas complicações pós-Covid-19. O empresário, criador do grupo que comandava o Jornal Em Tempo, deu grandes contribuições aos amazonenses. Meus sinceros sentimentos de pesar aos familiares e amigos", publicou o tucano.

Sistema Brasileiro de Televisão - SBT

O SBT presta sua solidariedade à família e amigos de Otávio Raman Neves, que morreu na manhã desta terça-feira (06), em São Paulo (SP). O empresário, sócio proprietário da TV Norte Amazonas, afiliada do SBT, estava em tratamento desde março deste ano devido às sequelas causadas pela Covid-19, na UTI do hospital Villa Nova Star. Conhecido por seu sorriso largo e simpatia, o criador do grupo Raman Neves, do jornal e TV "Em Tempo", parte com apenas 64 anos de idade. A direção, funcionários e amigos do SBT lamentam essa perda e desejam conforto à esposa, filhas, filhos, netos e demais familiares de Otávio.

Despedida

O velório será realizado a partir das 18h desta terça-feira, na Funerária Canaã, localizada na rua Major Gabriel, 1833 - Centro de Manaus. Já o sepultamento está previsto para está quarta-feira (7), no cemitério São João Batista, localizado na avenida Alvaro Maia, s/n - Nossa Senhora das Graças.

*Colaborou João Honorato

