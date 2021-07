‘Obras de Inverno’ continuam nas zonas Leste e Norte de Manaus

De acordo com informações da Seminf, serão mais de 350 ruas reformadas nos três bairros | Foto: Ruan Souza/Semcom

MANAUS (AM) - O prefeito de Manaus, David Almeida, fiscalizou, na manhã desta terça-feira (6), diversas ações de recuperação viária, dentro do pacote de ‘Obras de Inverno’, coordenado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), em bairros das zonas Norte e Leste da cidade. Durante a vistoria, o chefe do Executivo municipal solicitou celeridade e qualidade na finalização do serviço.

"Nós estamos bem no extremo da zona Leste, próximo aos ramais do Brasileirinho e do Ipiranga. Estamos recuperando as ruas da cidade de Manaus, fazendo, não só o tapa-buraco, mas colocando pano asfáltico em muitas delas, um recapeamento total. Além disso, estamos colocando a drenagem e o meio-fio, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida da população", enfatizou Almeida.

Na zona Norte, David Almeida visitou as ruas Matambú, antiga rua H, localizada no Monte das Oliveiras; Piquiá, no Santa Etelvina; e avenida Margarita, no Nova Cidade. De acordo com informações da Seminf, serão mais de 350 ruas reformadas nos três bairros.

Já na zona Leste, o prefeito de Manaus acompanhou os serviços realizados nas ruas São Cristóvão, no Jorge Teixeira, e coronel Sampaio, no João Paulo.

O prefeito David reafirmou que a estimativa da Prefeitura de Manaus é de recuperar mais de 10 mil ruas a partir do pacote de “Obras de Verão”, atingindo, assim, todas as ruas da capital.

"Peço um pouco de paciência para a população, porque, ainda neste ano, vamos chegar à sua rua. Em apenas seis meses, já estamos conseguindo dar uma nova cara para a nossa cidade e, tenho certeza de que, até o final deste ano, teremos uma Manaus melhor e mais alegre para todos", concluiu.

O vigilante Edvan Martins, 38, morador há mais de 20 anos da rua São Cristóvão, revelou ser muito grato ao prefeito David Almeida devido ao trabalho que está sendo realizado pela cidade. Ele afirmou que a sua rua, localizada no Jorge Teixeira, estava intransitável.

"Hoje, eu vendo as condições da rua como era antes, está 100% mudada, até porque já entraram vários prefeitos e não fizeram nada pela nossa comunidade. Graças a Deus, ao David Almeida, em apenas seis meses de mandato, já fez mais do que os outros que entraram. Torço para que ele siga realizando esse trabalho e transformando a nossa cidade", disse.

Já a professora Auxiliadora Lima, 57 anos, salientou que a ação de recapeamento será fundamental para diminuir o número de acidentes provocados pelos buracos, antes existentes nas ruas do Monte das Oliveiras.

"Estou achando uma grande atitude do prefeito David Almeida, porque passaram muitos prefeitos, solicitamos essa recuperação das ruas e nunca fomos atendidos. Agora, tem aqui essa obra, esse recapeamento. Está sendo muito válido, muito importante, porque a gente vê aqui a situação das pessoas que caiam nos buracos. Era carro quebrado, pneu furado. Agora, estamos recebendo a visita do David aqui na rua, vendo de perto o serviço e pedindo capricho. Isso é muito bom, porque sentimos que ele se importa com o nosso bem-estar", finalizou.

