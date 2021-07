Rotatória do conjunto João Paulo II é recuperada em Manaus

A obra tem tem prazo de finalização estimado em três semanas | Foto: Ruan Souza/Semcom

MANAUS (AM) - O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou, na manhã desta terça-feira (6), a recuperação da rotatória do conjunto João Paulo II, bairro Nova Cidade, localizado na zona Norte da cidade. A ação, comandada pelos servidores da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), tem prazo de finalização estimado em três semanas.

A reforma, de acordo com o prefeito, faz parte das 30 revitalizações de praças e rotatórias previstas no programa “Mais Manaus” , garantindo, assim, espaços públicos confortáveis por todas as zonas da capital amazonense.

" Essa obra será de fundamental importância para a vida dos moradores das redondezas do conjunto João Paulo. Firmamos o compromisso de melhorar a qualidade de vida da população manauara e estamos fazendo isso. Esse será um ponto de encontro para as pessoas, um espaço de lazer. Vamos fazer o paisagismo, pintura e a recuperação da rede de iluminação. Assim, nossa cidade fica mais bonita e a população recebe um espaço revitalizado no seu bairro. " David Almeida, Prefeito de Manaus

Equipes da Seminf também estão no local realizando o serviço de recapeamento e tapa-buracos nas vias do conjunto

Segundo o prefeito, essa não é a primeira obra realizada pela Prefeitura de Manaus no conjunto. “No último mês de junho, entregamos a revitalização da imagem do papa João Paulo II, localizada na avenida Dom Jackson Damasceno, bairro João Paulo. Além do monumento, outros pontos do bairro também receberam manutenção”, ressaltou.

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) também estão no local realizando o serviço de recapeamento e tapa-buracos nas vias do conjunto.

