Posto de atendimento do Ipaam facilita acesso aos serviços no AM

A descentralização da gestão ambiental garante aos moradores acesso à informação | Foto: Divulgação

Manaus - Com o objetivo de descentralizar e facilitar o acesso aos serviços ofertados à população, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas ( IPAAM ) possui atendimento nos três Centros Multifuncionais do Amazonas nos municípios de Apuí, Parintins e Humaitá.

Os atendimentos nos Centros Multifuncionais estão à disposição da população que pode contar com os serviços de orientação sobre Licenciamento Ambiental, emissão da Carteira de Pesca, realizar denúncia, consulta e andamento de processos, entre outros serviços oferecidos pelo Ipaam.

" A descentralização da gestão ambiental garante aos moradores acesso à informação e acompanhamento dos seus processos. Muitas dessas pessoas se deslocavam de seus municípios, algumas bem distantes, tinham custos financeiros altos. Esse atendimento oferece facilidade aos serviços prestados pelo órgão. O Ipaam continua investindo em novos meios para proporcionar mais comodidade e um melhor atendimento a todos os cidadãos " Juliano Valente, Diretor-presidente

As unidades dos Centros Multifuncionais fazem parte da parceria da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) com a Cooperação Financeira Brasil/Alemanha, administrada pela Gopa (Cooperação Técnica Internacional).

Para intensificar as ações de combate aos crimes ambientais no Amazonas, os Centros Multifuncionais facilitam a gestão ambiental na região e fazem parte da primeira etapa do Projeto de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Conservação da Floresta Tropical no Estado do Amazonas.

Postos Descentralizados no interior

Centro Multifuncional – Apuí

Rua Paraíba, nº 518 – Centro de Apuí/AM

Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 14h

Centro Multifuncional – Parintins

Av. Itacoatiara, s/nº – São Vicente de Paulo - Parintins/AM

Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 14h

Centro Multifuncional – Humaitá

Rua Circular Municipal, nº 933 – Novo Centenário - Humaitá/AM

Atendimento: Segunda a sexta das 8h às 14h.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Seleção da Sema para operacionalizar projeto ‘Floresta Viva’

Batalhão Ambiental registra aumento de 800% nas apreensões de pescado