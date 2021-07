Sistema de comportas pode ser a solução para alagações no centro

MANAUS - Em Manaus, o Rio Negro atingiu a cota histórica de 30,02 metros este ano. As águas invadiram o centro da cidade, incluindo a principal feira da capital, a Manaus Moderna. Além disso, diversas ruas com atividade comercial e pontos turísticos também foram atingidas. Os rios do Amazonas já iniciaram a vazante, mas o “cenário veneziano” em Manaus continua.

A histórica cheia de 2021 atrai a atenção dos curiosos todos os anos, que já fizeram do cenário uma espécie de novo ponto turístico da cidade. Porém, a inundação, a exemplo da que ocorreu em 2012, também acarreta em prejuízo para o comércio e para a locomoção da população em geral. Pensando nisso, o EM TEMPO conversou com engenheiros que apontaram soluções para este fenômeno natural sazonal.

Para o engenheiro civil e empresário do ramo construção civil, Romero Reis, um sistema de comportas poderia ser a solução, evitando que a água do Rio Negro invada a cidade





" Ao mesmo tempo que esse sistema evita que a água entre na cidade, também faz com que as águas coletadas no sistema de drenagem bombeiem de volta para o Rio Negro. Aquela região do centro, onde está a Catedral Metropolitana de Manaus e a região da feira da Manaus Moderna com isso não sofreria mais com as alagações " Romero Reis, Engenheiro civil e empresário









A Barreira de Maeslan é um sistema de comportas em Rotterdan, na Holanda, | Foto: Divulgação

Um método similar já está sendo implementado na cidade de Veneza, na Itália. O sistema já é utilizado na Holanda, país que está abaixo do nível do mar. Para o engenheiro Leland Dantas o sistema de comportas não é a única solução.





" O centro apresenta um problema de infraestrutura em geral. As galerias de lá são da época dos ingleses. Fora isso não existe sistema de drenagem. É preciso que se reformule o sistema de drenagem. O sistema de comportas ajudaria muito, mas é preciso reconstruir também as sarjetas, os meios-fios, tampar também os buracos " Leland Dantas, Engenheiro civil

Na opinião de Romero Reis, o sistema de comportas faria com que os custos da prefeitura com ações de ajuda à população diminuíssem ao passar dos anos. “Todo ano o Rio Negro sobe e a prefeitura precisa gastar dinheiro com madeira, fazendo cercos e passarelas, colocando sacos de areia em alguns pontos para barrar a água, o que é meramente paliativo. Tem solução. A questão é fazer engenharia, a solução passaria por uma obra de engenharia”.





Planejamento e obras

Questionado pelo EM TEMPO sobre soluções para as próximas cheias, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (IMPLURB) respondeu, por meio de nota, que já existe um programa de governo voltado para o centro da cidade.

A nota informa que dentro do programa “Nosso Centro”, a Prefeitura de Manaus tem duas ações previstas para buscar soluções em relação aos alagamentos provocados pela cheia do rio Negro, procurando evitar o cenário encontrado hoje, com a enchente recorde. Primeiro será executado um diagnóstico sobre a situação atual e posteriormente um estudo e projeto executivo. A segunda ação será, a partir do estudo e projeto executivo desenvolvidos, colocar em execução obras de drenagem e outras para solucionar as inundações causadas pelo rio, para evitar o que acontece hoje. Ambas as ações devem durar por volta de 3 anos e meio.

