Otávio Raman Neves deixa legado na comunicação da região Norte

MANAUS - O empresário Otávio Raman Neves , proprietário do Jornal EM TEMPO, morreu na madrugada desta terça-feira (6), aos 64 anos, em São Paulo, vítima das complicações originadas da Covid-19. Diagnosticado positivo para a doença, foi internado em março. Após quatro meses de luta, não resistiu, vindo a falecer no Hospital.



Descendente de família libanesa e portuguesa, Otávio Raman nasceu em Manaus no dia 28 de março de 1957. De acordo com sua biografia, começou a vida vendendo pedras e investiu, em seguida, no ramo da construção civil. Conforme o trabalho crescia, comprou máquinas e fechou contratos com obras maiores, segmentadas na área da construção privada.

Visionário, o empresário também deixa um legado para a área da comunicação. Após comprar o Jornal Amazonas em Tempo , em 2007 adquiriu a TV Manaus, que em 2008, recebeu o nome de TV Em Tempo, assim como o jornal impresso. Atualmente, a emissora é identificada como TV Norte, afiliada do SBT no Amazonas, da qual era sócio-proprietário.

Completando o ciclo, como empresário das comunicações, Otávio Raman também era proprietário da afiliada da "Rádio Nativa FM", no Estado.

Além de empresário, Otávio era esposo, pai, filho, avô e amigo. Conhecido pelo entusiasmo com que abraçava suas causas, sempre buscou reconhecimento para o Estado do Amazonas. Casado com Iara Chaves, era filho de Otávio Ferreira Neves e Jamille Raman Neves. Deixa cinco irmãos e os filhos Marcelo, Márcio, Otávio Júnior, Jamille, Hannah e Sophia.

" Meu pai era uma pessoa muito querida, que acreditava nas pessoas e tinha um coração muito grande. Era um ótimo pai, um ótimo avô, um ótimo patrão. Com certeza vai deixar saudades " Otávio Junior, Presidente do jornal Amazonas EM TEMPO

A diretora de redação do jornal Amazonas EM TEMPO, Gláucia Chair, destacou que o Sr. Otávio ocupou seu espaço com responsabilidade, sempre ciente da importância do jornalismo regional. “Deixo condolências à família, na certeza de que o Sr Otávio cumpriu muito bem a sua missão. Com seu espírito irrequieto, gerou muitos empregos e deixará um legado muito importante na história da comunicação no Amazonas", ponderou.

Legado e homenagens

A morte do proprietário do Jornal Amazonas Em Tempo gerou comoção entre amigos e políticos | Foto: Arquivo EM TEMPO

A morte do proprietário do Jornal Amazonas Em Tempo gerou comoção entre amigos e políticos. Ele recebeu homensagens de pessoas que admiravam sua personalidade e capacidade empreendedora. Logo nas primeiras horas, o prefeito de Manaus, David Almeida; o vice-prefeito, Marcos Rotta; e o governador Wilson Lima, se manifestaram por meio de nota e publicações nas redes sociais, lamentando a perda.



“Mais uma vítima desse vírus tão cruel, que tem ceifado vidas há mais de um ano. Que Deus receba o Otávio em sua eterna morada e seja, neste momento tão triste, o conforto da família e dos amigos”, declarou David.

" Otávio fez história como empresário no Amazonas, principalmente no ramo da comunicação. Meus sentimentos aos familiares e amigos nesta hora tão difícil " Marcos Rotta, Vice-prefeito de Manaus

"É com profundo pesar que lamento o falecimento do querido Otávio Raman Neves. Que Deus o receba em sua morada e conforte os corações de seus familiares e amigos", destacou o governador do Amazonas, Wilson Lima, em suas redes sociais.

'Amigo fraterno'

Em um vídeo, compartilhado em um aplicativo de mensagens, o deputado federal Marcelo Ramos, lembrou da admiração que tem pelo proprietário do Jornal Em Tempo.

" O Amazonas perdeu hoje um amazonense que acreditava no nosso Estado, que gerou emprego e renda por meio do seu empreendedorismo. Pessoalmente, perdi um amigo fraterno, alguém que sempre me recebeu com carinho e respeito ao meu trabalho na vida pública. Que Deus conforte o coração da família, do meu querido amigo " Marcelo Ramos, Deputado federal

Minuto de Silêncio

A Câmara Municipal de Manaus, assim como a Assembleia Legislativa do Amazonas homenagearam Otávio Raman Neves com um minuto de silêncio antes do início das sessões plenárias, recebendo apartes de vereadores e deputados.

Reconhecimento e condolências

Políticos e secretários de Estado também fizeram homenagens em seus perfis na internet.

"Ele lutou até o final, mas não resistiu. Vá em paz meu querido, fica a saudade das longas conversas sobre política, sobre a vida. Que Deus lhe receba em seus braços e conforte sua família", lamentou Mirtes Sales, titular da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

"Raman deixa um legado de trabalho e contribuição com o desenvolvimento do Estado do Amazonas, a partir da geração de emprego e renda. Que Deus o receba e conforte seus entes querido", publicou o deputado estadual Adjuto Afonso.

"Presto minhas sinceras condolências à família e amigos do empresário. Que Deus acolha sua alma e conforte os corações enlutados", se solidarizou o vereador Capitão Carpê Andrade.

A empresária Bete Dezembro, diretora da Fábrica de Eventos, postou homenagem a Otávio. "Perdi meu grande amigo, um irmão que a vida me deu, um sócio que brigava por mim, um cara alegre que sabia viver como poucos!", escreveu a produtora de eventos.

SBT

O Sistema Brasileiro de Comunicação (SBT) prestou solidariedade à família e amigos, por meio de nota. “A direção, funcionários e amigos do SBT lamentam essa perda e desejam conforto à esposa, filhas, filhos, netos e demais familiares de Otávio”.

Despedida

O velório de Otávio Raman ocorre na Funerária Canaã, localizada na rua Major Gabriel, 1833, centro de Manaus. Já o sepultamento está previsto para esta quarta-feira (7), no cemitério São João Batista, localizado na avenida Alvaro Maia, s/n - Nossa Senhora das Graças.

