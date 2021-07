Amigos e familiares se despedem de Otávio Raman Neves em velório

Manaus - Com grande legado no Amazonas, tanto no setor de comunicação quanto da construção civil, Otávio Raman Neves, proprietário do Jornal Em Tempo , recebeu as últimas homenagens em velório, marcado pela comoção de amigos e familiares. A cerimônia de despedida iniciou na noite desta terça-feira (6), na Funerária Canaã, na rua Major Gabriel, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus.

Otávio Raman morreu na madrugada, aos 64 anos, em São Paulo, onde estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star . Como empresário visionário, ele era admirado e colecionava amizades com personalidades amazonenses que lamentaram a perda dele, vítima de complicações da Covid-19.

Aos poucos, amigos chegaram para prestar as condolências aos familiares que estavam muito abalados emocionalmente. Otávio Raman era casado com Iara Chaves e, filho de Otávio Ferreira Neves e Jamille Raman Neves. Ele deixou cinco irmãos e os filhos Marcelo, Márcio, Otávio Júnior, Jamille, Hannah e Sophia.