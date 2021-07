Em 180 dias, quase 4 mil ruas foram revitalizadas em Manaus

Obras de infraestrutura estão levando mais qualidade de vida às comunidades da capital | Foto: Divulgação Seminf

Manaus - As ruas da cidade de Manaus seguem recebendo servidos de recapeamento e tapa-buracos. Em 180 dias, de janeiro a junho deste ano, quase 4 mil ruas nos bairros da capital receberam as obras .

A gestão do prefeito David Almeida e do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, visam contemplar 10 mil vias em até dois anos de administração.

De acordo com Marcos Rotta, as obras de infraestrutura estão levando mais qualidade de vida às comunidades da capital. Um trabalho programado com muita responsabilidade e compromisso pelas equipes de engenharia da Seminf, que está fazendo a diferença na gestão.

" Antes os trabalhos eram feitos nas ruas principais, e as adjacentes muitas vezes ficavam esquecidas. Agora, por determinação do prefeito David Almeida, a Seminf realiza os reparos e as manutenções por bairros. A ação visa recuperar o máximo de ruas por comunidade. Além das vias que estão sendo asfaltadas, só nesses primeiros seis meses, já realizamos 18 mutirões de obras, recuperando bairros inteiros. Isso mostra o compromisso que temos com todos. Aos poucos, com muita programação, comprometimento e dedicação diária, tenho certeza que vamos atingir nossa meta de 10 mil ruas revitalizadas " Marcos Rotta, vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura

Na primeira etapa de obras, realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), os bairros Flores, Parque 10, Jorge Teixeira, Santa Etelvina e Nova Cidade já estão com pavimento recuperado, e as equipes continuam atuando, diariamente, com frentes de obras em mais bairros, comunidades e conjuntos habitacionais.

Nesta fase ainda, a prefeitura contabiliza mais de 68 mil toneladas de massa asfáltica usadas , mais de 300 trabalhadores envolvidos, além de equipamentos modernos, que ajudam a acelerar os serviços e dão um acabamento específico na finalização da aplicação da massa asfáltica.

