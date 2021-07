Infrações por uso de celular no trânsito aumentaram 40% em Manaus

Nos primeiros cinco meses deste ano, foram registradas 138 multas por uso de celular ao volante na capital amazonense | Foto: Divulgação/Secom

Manaus (AM) - Nos primeiros cinco meses deste ano, foram registradas 138 multas por uso de celular ao volante na capital amazonense, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

As infrações mais recorrentes são aquelas em que o condutor utiliza o aparelho para atender ou realizar ligações enquanto dirige. O Detran-AM classifica as infrações por uso de celular em categorias, dentre elas, as mais registradas foram aquelas em que o condutor foi identificado segurando o telefone celular, com um total de 62 multas.

Já as infrações de utilização do aparelho em semáforos fechados, somaram 55 autuações. Além destas, foram registradas mais 21 ocorrências por conduzir o veículo manuseando o celular. No mesmo período do ano passado, foram 92 multas pelas condutas irregulares.

Coordenador do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), o servidor Arthur Cruz pontua que qualquer objeto que esteja na mão do condutor, enquanto o veículo está em movimento, é passível de autuação, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

" O artigo de número 28 prevê que é dever de todo motorista manter a condução do veículo, a atenção e cuidados indispensáveis para segurança do trânsito " Arthur Cruz, Coordenador do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito

Cruz reforça que o condutor que utiliza o celular enquanto o semáforo está fechado pode ser autuado, pois o veículo permanece ligado, estando apenas em imobilização temporária.

" Os agentes de trânsito poderão aplicar a multa caso o condutor se encontre segurando o celular, manuseando ou fazendo ligações mesmo com o veículo imobilizado temporariamente " Arthur Cruz, Coordenador do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito

Recursos

Segundo o Detran-AM, o motorista que decide recorrer de uma multa precisa verificar qual o órgão que lavrou a autuação e assim recorrer ao respectivo órgão.

A notificação que chega até a casa do condutor multado, estipula um prazo final para que seja apresentada uma defesa prévia. Caso seja indeferida, ainda resta recurso através da Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari).

" Essa multa pode ser aplicada pelos agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que é da prefeitura, então se deve recorrer à defesa de autuação e a Jari pertencente a este órgão. Se a multa for aplicada por um agente de trânsito do Detran-AM, é preciso recorrer juntamente ao Detran-AM " Arthur Cruz, Coordenador do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito

Pena



A penalidade para quem faz uso de celular enquanto dirige é multa no valor de R$ 293,47 além da perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

