Funcionários da comunicação homenageiam Otávio Raman Neves

| Foto: Brayan Riker

Manaus - O empresário Otávio Raman Neves, proprietário do Jornal EM TEMPO, da Rádio Nativa FM, afiliada Amazonas, e sócio-proprietário da TV Norte, afiliada SBT, que faleceu na última terça-feira (6), por complicações da Covid-19, foi homenageado pelos colaboradores dos meios de comunicação, na ocasião de seu sepultamento nesta quarta-feira (7), em Manaus.

Os funcionários da TV Norte, vestidos de branco e visivelmente emocionados, acompanharam a passagem do cortejo fúnebre na frente da emissora, na rua Belém, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus. Como forma de demonstrar o reconhecimento pelo líder, balões brancos foram soltos, simbolizando paz e respeito.

Ao final do toque, um salva de palmas foi dedicado a Otávio Raman Neves. A emissora dedicou também cobertura especial à despedida do empresário, ao lado da família , no cemitério São João Batista, também na zona Centro -Sul da capital, obedecendo protocolos de segurança, com utilização de máscara, álcool em gel e o distanciamento necessário.

| Foto: Brayan Riker

Reconhecimento

As homenagens a Otávio Raman Neves também emocionaram a família do empresário. "Meu pai era uma pessoa querida, que acreditava nas pessoas e tinha um coração muito grande. Era um ótimo pai, um ótimo avô, um ótimo patrão. Com certeza, vai deixar saudades", afirmou Otávio Júnior, presidente do Jornal Amazonas Em Tempo.

Luiz Otávio Neves, sobrinho do empresário e diretor-executivo do Jornal Em Tempo destacou o legado de superação de Otávio.

" Uma pessoa que teve que se reinventar várias vezes, que saiu lá de baixo, chegou onde chegou, não só em termos de sucesso com as empresas, mas um homem cujo caráter é respeitado " Luiz Otávio Neves, sobrinho do empresário e diretor-executivo do Jornal Em Tempo

| Foto: Brayan Riker

Um homem de "coração gigante", foi a forma como o primo do empresário, Khaled Hauache, definiu Otávio Raman Neves.

" A TV Manaus, hoje TV Norte, era da minha família. Nós passamos por uma dificuldade muito grande e Otávio entrou na sociedade em 2008. Otávio era um salvador, um apaziguador, uma pessoa de coração gigante, empresário corajoso, inteligente e uma pessoa do bem. Uma perda irreparável. Lamentavelmente, ele nos deixou muito cedo e todos da minha família, amigos, estamos muito tristes. Obrigado Otávio, vá com Deus " Khaled Hauache, primo de Raman Neves

Os colaboradores do Jornal Amazonas em Tempo também expressam o mesmo carinho e respeito pelo empresário nas palavras da diretora de redação, Gláucia Chair.

"Deixo condolências à família, na certeza de que o Sr. Otávio cumpriu muito bem sua missão. Com seu espírito irrequieto, gerou empregos e deixará um legado muito importante na História da comunicação no Amazonas", ponderou.

| Foto: Brayan Riker

Durante o velório, centenas de amigos compareceram para dar o último adeus a Otávio e levar conforto aos familiares, abalados pela perda precoce do patriarca.

Biografia

Otávio Raman Neves nasceu em Manaus no dia 28 de março de 1957, vindo de uma família de descendência libanesa e portuguesa. Alcançou sucesso no ramo da construção civil. Quanto mais empreendia, mais via o crescimento de seu trabalho.

Porém, o empresário acreditava na comunicação como forma de colaborar com o povo do Estado. Comprou o jornal Amazonas Em Tempo, em 2007. Já em 2008, adquiriu a TV Manaus, que recebeu o nome de TV Em Tempo, assim como o impresso. Atualmente a emissora é identificada como TV Norte, sendo afiliada do SBT no Amazonas, da qual era sócio-proprietário.

| Foto: Brayan Riker

Luta

Otávio Raman Neves morreu na madrugada de desta terça-feira (6/7), aos 64 anos, em São Paulo, vítima de complicações causadas pela Covid-19, após passar quatro meses internado no Hospital Vila Nova Star.

