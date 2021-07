Escolas de Manaus voltam a oferecer serviços odontológicos

MANAUS - A partir deste mês de julho, a Prefeitura de Manaus vai retomar os serviços do Programa Municipal Saúde do Escolar, oferecidos aos alunos da rede municipal de ensino. A ação é uma parceria entre as secretarias municipais de Educação (Semed) e de Saúde (Semsa) e o Serviço Social do Comércio (Sesc).

Sobre a parceria, a Semed vai disponibilizar profissionais com habilitação em odontologia. A Semsa será responsável pelos insumos odontológicos e o Sesc vai disponibilizar a unidade móvel odontológica.

A unidade deve passar uma temporada em uma das Divisões Distritais Zonais (DDZ) para atender os alunos de escolas adjacentes. O cronograma e as escolas serão definidos no termo de parceria.



Para o secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, o retorno desse programa é mais uma iniciativa do prefeito David Almeida, para garantir aos alunos da rede, principalmente aos mais vulneráveis, além de uma educação de qualidade, uma saúde melhor.

" É um programa que a gestão do prefeito David está recriando, que é fundamental. Muitas crianças não têm acesso a um profissional de odontologia e nós vamos ao encontro dessas crianças e dessas famílias, para que possamos levar essa saúde odontológica " Pauderney Avelino, Secretário municipal de Educação

Segundo o diretor do Departamento Geral de Distrito (Degd), Júnior Mar, os atendimentos iniciarão pelos casos de maior urgência. “Nós temos mais de 250 mil estudantes em nossa rede e queremos contemplá-los fazendo uma triagem por prioridade de casos mais graves. Vamos atender com muita responsabilidade social, nós queremos avançar com mais um programa de sucesso desta administração”, pontuou.

*Com informações da assessoria

Leia Mais