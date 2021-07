Será que videntes existem? Entenda mais sobre o assunto

Alguns estão dispostos a realizar amarrações, outros conseguem prever um acontecimento e há quem oriente o caminho a ser seguido | Foto: Reprodução/ Arquivo pessoal

MANAUS - A busca por conselhos espirituais é algo milenar na humanidade. Revelações sobre o passado, orientações sobre o presente e previsões sobre o futuro atraem milhares de pessoas para as consultas esotéricas.



Os profissionais que oferecem conselhos espirituais são acessíveis. Em vários postes de energia na cidade é possível encontrar anúncios dizendo “trago de volta o amor da sua vida em 30 dias”. A internet é também um meio onde esses profissionais divulgam o seu trabalho. A consulta quase sempre é mediante um pagamento. Mas existem diferenças entre esses profissionais. Alguns estão dispostos a realizar amarrações, outros conseguem prever um acontecimento e há quem oriente o caminho a ser seguido. Mas, afinal, os videntes existem?

Pai Marquinhos Duarte é um desses profissionais. Iniciado no Candomblé, religião de matriz africana, Pai Marquinhos utiliza de ferramentas como a carta cigana e o jogo de búzios. Segundo ele, as ferramentas são oráculos que junto com a mediunidade, o auxiliam nas consultas.

" É preciso observar cada caso, às vezes a pessoa tem um caminho fechado, às vezes tem algum tipo de carma. Então agimos em cima da pessoa para que sejam abertos os caminhos. As amarrações passam por isso também. Os oráculos orientam sobre a situação que ela está passando e a partir daí fazemos a amarração ou a espiritualidade apenas aconselha " Marquinhos Duarte, Pai de santo





Pai Marquinhos utiliza o jogo de búzios como oráculo | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Outra ferramenta usada por esses profissionais são as cartas de tarot, utilizadas pela terapeuta holística Luscenir Alves. Segundo a profissional, seus atendimentos não são baseados em alguma religião, apenas no estudo que ela faz sobre o tarot.

" O atendimento com tarot traz muito autoconhecimento. As cartas revelam como uma situação se encontra e você com esta informação pode fazer várias escolhas que determinam em sua vida várias possibilidades " Luscenir Alves, Terapeuta holística









O tarot é um baralho de uso recreativo e esotérico, geralmente composto por 78 cartas | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Taróloga há quase dez anos, Soraya Nurieh explica que o tarot nem sempre está preso a alguma religião ou filosofia, as mensagens vêm da intuição. “Os oráculos não vêm para profetizar o futuro. Ele vem para orientar essas pequenas questões silenciosas que a gente tem. O futuro é uma construção do que a gente está fazendo agora e do que a gente fez ontem. Parece uma adivinhação, mas é o caminho que a pessoa está seguindo”.



“Vidência é uma orientação”

Além de profissionais do candomblé e umbanda há também espíritas que disponibilizam consultas para orientações espirituais. Lucky Coelho, codinome de um profissional que não quis se identificar, explica que a evidência é uma ramificação da mediunidade, dons que apenas algumas pessoas conseguem ter. “A vidência é um dos meus dons. Cada médium tem alguns dons que com o passar do tempo vai despertando. A vidência é uma forma de orientação que apresenta uma projeção do passado, do presente ou do futuro”.

Para Lucky Coelho a vidência não é uma adivinhação. É um ato mediúnico em que ele consegue orientações das proteções espirituais de quem faz a consulta, dos entes queridos e mentores dela. “Deus nos deu o livre arbítrio, então não é possível dizer o que futuro diz. Algumas pessoas pensam que com a vidência é possível descobrir os números da loteria por exemplo, mas não é bem assim. O que me apresentam são orientações”, explica.

“Busco tarot e vidência para curar a ansiedade”

Acostumada a realizar consultas espirituais, a jornalista Bianca Pompeu, procura sempre um profissional nos momentos de ansiedade. Segundo ela o tarot e a vidência ajudam a acalmá-la. “Eu costumo ir atrás quando estou muito ansiosa sobre alguma questão da minha vida, e o tarot ou a vidência acabam ajudando a acalmar, me mostrando se eu estou no caminho certo ou não, me dando um direcionamento do que pode melhorar na minha vida.

Sempre que possui uma dificuldade, a jornalista Stephane Santos faz uma consulta com alguém que saiba usar cartas.

" Acho que pelo menos de 6 em 6 meses tenho uma sensação que preciso ver o que vem aí para me sentir menos perdida na vida, aí vou lá consultar " Stephane Santos, Jornalista

Stephane conta que já fez das suas consultas com tarot uma religião. A jornalista segue a religião espírita. Ela acredita que por seguir essa religião o tarot foi adentrando na sua vida com facilidade. “Eu já cheguei a levar o tarot como uma religião mesmo, eu me sinto bem fazendo aquilo e não acho errado. Sempre fui muito ligada ao espiritismo e tudo, então acho que me conforta saber que posso sempre dar uma espiada para me organizar e seguir com a vida”.

Contraponto

Se por um lado existe muitas pessoas que acreditam em atividades exotéricas, há quem critique com veemência. O pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, James Tinoco, conta por meio de passagens bíblicas que as atividades exotéricas não são aceitas por Deus.

" Existem várias passagens na bíblia que falam sobre isso, mas eu destaco Deuteronômio capítulo 18, versículo de 10 a 13. A passagem fala que adivinhações, encantamentos, consultas a espíritos adivinhadores são coisas abomináveis ao Senhor " James Tinoco, Pastor

O padre da Igreja Católica Apostólica Romana, Valdecir Molinari, acredita que as consultas exotéricas estão ligadas a superstições e magia. “Isto está muito ligado a uma forma de compreender as dificuldades da vida dentro de uma questão mágica. As coisas não acontecem dessa maneira. Não procedem dessa forma”.





