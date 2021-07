Vacinação para público geral a partir de 23 anos começa nesta quinta

Manaus - Nesta quinta-feira (7), a população manauara a partir de 23 anos já poderá se vacinar contra a covid-19. O anúncio da prefeitura abre as portas para mais um público sem comorbidade e tem como objetivo avançar a imunização na capital. Confira aqui o filômetro para saber em quais postos há menos pessoas. A imunização ocorre de 9h às 16h.

" Venho aqui trazer novidades pra você que tem 23 anos, amanhã, quinta-feira (08/07) chegou a sua vez " prefeito David Almeida (Avante-AM), no Instagram





Até esta quarta (7), haviam sido aplicadas 2.170.743 doses de vacina em todo o Amazonas. Destas,1.592.422 de primeira dose, e 559.163 de segunda dose, e 19.158 de dose única. A informação é da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).





Casos de covid-19

Segundo a (FVS-RCP), nesta quarta, foram identificados 543 novos casos de covid-19. Com o novo número, totalizou-se 405.609 registros da doença no Amazonas. Além disso, foram registrados seis óbitos, totalizando as mortes em decorrência do coronavírus em 13.355.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na terça-feira (06), foram registrados 2 sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 44.182 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 10,89% dos casos confirmados ativos.

