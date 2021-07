Atendimentos na UBS Luiz Montenegro são suspensos; confira

Até lá, os usuários assistidos pela UBS Luiz Montenegro serão remanejados para a clínica da família Franco de Sá, na avenida V, s/nº, bairro Nova Esperança, zona Oeste. | Foto: Semcom

Manaus - A Unidade Básica de Saúde Luiz Montenegro, localizada na avenida Desembargador João Machado, s/nº, bairro Lírio do Vale, zona Oeste da cidade, terá as atividades suspensas para a realização de obras de reforma e ampliação, a partir desta quinta-feira (8).

A UBS passará a funcionar, temporariamente, a partir do próximo dia 16, em outra estrutura, na rua Berlim, nº 16, no conjunto Campos Elíseos, Planalto, também na mesma zona.

Até lá, os usuários assistidos pela UBS Luiz Montenegro serão remanejados para a clínica da família Franco de Sá, na avenida V, s/nº, bairro Nova Esperança, zona Oeste, que acolherá a demanda de consultas em clínica médica, pediatria, consulta de enfermagem e exame preventivo, vacina, farmácia e curativos.







A UBS O10, localizada na rua Independência, s/nº, e a UBS O-11, na rua Osvaldo Barbosa, s/nº, ambas no Nova Esperança, também darão suporte em vacina, farmácia básica e curativos.

As equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) O-12 e O-13 continuarão os atendimentos na área em um ponto estratégico, na rua Vale do Sol, n° 52, bairro Lírio do Vale, com atendimento médico e de enfermagem. Outra parte da equipe fará o atendimento domiciliar agendado na área de abrangência.

