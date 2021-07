Sema contrata profissionais para fortalecer gestão de área protegidas

Com a seleção, chega a 39 o número de contratados apenas em junho | Foto: Beatriz Aquino/Sema





14 novos profissionais que vão apoiar atividades estratégicas em Unidades de Conservação (UC) estaduais do Amazonas ao longo de três meses participaram de integração realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) nesta quarta-feira (7). Os colaboradores foram contratados por meio do programa Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa).

Com a seleção, chega a 39 o número de contratados, apenas em junho, para fortalecer a gestão de áreas protegidas.

Supervisionados pela equipe técnica do Departamento de Mudanças Climáticas e Gestão de Unidades de Conservação (Demuc), da Sema, os novos profissionais vão atuar, sobretudo, na elaboração de documentos técnicos para a revisão e elaboração de planos de gestão de UC, além de atuarem no levantamento fundiário, no fortalecimento comunitário, em plano de proteção de áreas protegidas e outras atividades.





“Todas essas ações balizam a formulação de políticas públicas ambientais, sendo necessárias para conseguirmos desenvolver a cadeia produtiva e atrair mais investimentos para as Unidades de Conservação. Em resumo, vamos ter 14 novos técnicos para fortalecer nosso trabalho e melhorar a gestão ambiental de UC”, contou o chefe do Demuc, Rogério Bessa.



Manutenção e consolidação

A contratação foi intermediada pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), responsável pela gestão financeira do programa Arpa, que destina recursos para apoiar 24 Unidades de Conservação do Estado, gerenciadas pela Sema Amazonas.

Segundo o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, os novos profissionais somam-se ao efetivo de 25 técnicos recém-contratados pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam), para apoiar a manutenção e a consolidação de 15 Unidades de Conservação geridas pelo Estado, por meio do projeto “Consolidando a Implementação de Políticas Socioambientais no Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Amazonas”.

" Fazer a gestão ambiental de um território do tamanho do Amazonas é um desafio que requer recursos humanos em quantidade suficiente e qualificados para atender as demandas tão específicas da nossa região. Esses profissionais vão atuar junto a populações tradicionais, na área de pesca, serviços ambientais e outras frentes, no intuito de dar celeridade aos nossos processos, fazendo com que as políticas públicas ambientais possam chegar a todos " ,





Apoio técnico

Entre os 14 selecionados, a técnica em Meio Ambiente e engenheira de pesca em formação, Bruna Alves, informou que se sente privilegiada em apoiar tecnicamente o maior programa de conservação de florestas tropicais do mundo.

"Minha expectativa é de contribuir, junto à Sema, com a gestão de Unidades de Conservação e com a equipe, fortalecendo o desenvolvimento sustentável no Estado”, disse.

Expansão e consolidação

Criado pelo Decreto n.º 4.326/2002, o programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA), de gestão federal, tem como principal objetivo proteger os mais de 50 milhões de hectares da Amazônia brasileira, por meio da expansão e consolidação de unidades de conservação.

Atualmente, o programa apoia 117 unidades de Conservação, entre elas, federais e estaduais. Além de expandir e fortalecer o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) na Amazônia, o programa assegura recursos financeiros para a gestão de áreas protegidas e promove o desenvolvimento sustentável da região.





* Com informações de assessoria





