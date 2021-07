Passeio do Mindu é entregue revitalizado após parceria entre prefeitur

Espaço recebeu pintura, jardinagem e recuperação de equipamento | Foto: Bianca Ribeiro





Manaus - O Passeio do Mindu, localizado no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul, foi entregue totalmente revitalizado na noite desta quarta-feira (7), por volta das 19h30, após serviços realizados por 60 homens do sistema penitenciário. A parceria foi conjunta entre Prefeitura de Manaus e Governo do Amazonas.

O espaço recebeu pintura, jardinagem e recuperação de equipamentos. As obras iniciaram do mês de março e contaram com o trabalho dos internos do projeto "Trabalhando a Liberdade". A conclusão dos serviços ficou a cargo de equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp).

Parceria

Para o vice-prefeito e titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Marcos Rotta, a parceria entre prefeitura e Governo é essencial para construir uma Manaus melhor.

" Hoje é um dia histórico para a administração pública municipal, pois pela primeira vez uma prefeitura tem a coragem de fazer um convênio proveitoso com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), para que nós pudéssemos dar condições à essas pessoas que estão pagando suas dívidas com a sociedade pudessem ter a cada três dias trabalhados, um dia de regressão de pena. Temos a gratidão de revitalizar esse espaço que agora é devolvido a família, às crianças e aos desportistas em geral. Queremos levar essa ação para outros pontos de Manaus " ,





Rotta destacou ainda que o prefeito de Manaus, David Almeida, determinou que na próxima semana essa parceria continue em uma revitalização na Orla do Amarelinho, no bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus.

Obras contaram com o trabalho dos internos do projeto "Trabalhando a Liberdade" | Foto: Bianca Ribeiro





Empenho na ressocialização

O secretário de administração penitenciária, tenente-coronel Vinicius Almeida, agradeceu a oportunidade de parceria com a Prefeitura e destacou o trabalho de ressocialização que está sendo feito com os detentos.

" Essa parceria foi aceita de imediato. Com muito empenho nosso time mostra que é possível e necessário que seja feito um trabalho de ressocialização. Acabou aquele tempo que unidade prisional era comandado por mafioso, hoje quem manda no presídio é o Estado. Hoje capacitamos pessoas para se tornarem profissionais e para que voltem a conviver conosco " ,





O prefeito de Manaus, David Almeida esteve no local realizando caminhada e cumprimentou as autoridades presentes. Ele apenas agradeceu a presença de todos e ainda participou do momento da apresentação da nova placa do local. O espaço conta com pista de caminhada, quadras de esportes, espaço para crianças e quiosques.

O Passeio do Mindu espaço conta com pista de caminhada, quadras de esportes, espaço para crianças e quiosques | Foto: Bianca Ribeiro









Leia Mais:

Rede de drenagem profunda é recuperada na Zona Leste de Manaus

Em 180 dias, quase 4 mil ruas foram revitalizadas em Manaus

Rotatória do conjunto João Paulo II é recuperada em Manaus