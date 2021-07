Açaí Transportes fecha as portas e causa transtornos em Manaus

Funcionários estão apreensivos sobre seus destinos trabalhistas | Foto: Divulgação

Manaus - Funcionários da Açaí Transportes foram surpreendidos, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (8), ao chegarem na empresa para saírem com os ônibus do transporte coletivo urbano e se depararem com os portões fechados.

Com a interdição, 64 ônibus que atendem13 linhas, a maioria delas atua na Zona Norte da capital e tiveram os serviços suspensos.

Os rodoviários da Açaí foram informados que a concessão da empresa não havia sido renovada com a Prefeitura de Manaus e que todos seriam indenizados.

No entanto, nenhum funcionário sabia ao certo o que de fato está acontecendo e se a empresa irá fechar definitivamente as portas.

Enquanto isso, usuários do transporte público, que utilizam as linha da Açaí, sofreram transtornos logo nas primeiras horas da manhã devido a falta de circulação dos coletivos.



O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, Givancir Oliveira, esteve no local para acompanhar a situação dos trabalhadores. A Polícia Militar também esteve na frente da garagem da empresa.

PM fez segurança no local | Foto: Divulgação

" Tudo que eu sei até o momento é que marcaram uma reunião com o sindicato às 17h. Isso deixou a categoria revoltada e é um desrespeito com os trabalhadores e com a população. É um absurdo, pois nunca vi empresário trancar garagem para ninguém trabalhar. Se fosse o sindicato fazendo isso já tinha até tropa de choque, mas como é empresário nada acontece. É o cúmulo do absurdo nem os fiscais da Prefeitura poderem entrar na empresa " destacou Givancir,, presidente do Sindicato dos Rodoviários

O diretor de Transporte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Ednaldo Castro, destacou que a Prefeitura de Manaus não medirá esforços para solucionar o problema deixado pela Açaí Transportes e principalmente para não prejudicar os usuários do transporte coletivo.

" Estamos pegando carros reservas, que estavam à disposição em algumas empresas para que a população não fique desprovida do seu direito de ir e vir. Vamos providenciar a solução do problema da empresa junto aos trabalhadores. Estamos há seis meses nessa nova gestão e temos objetivo de ter ônibus de qualidade com prestação de serviço que o usuário seja valorizado. Estaremos fazendo o possível para que nem o usuário e nem os trabalhadores sejam prejudicados " Ednaldo Castro, diretor do IMMU

Em nota, o Sindicato das Empresas do Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram) informa que não foi notificado e desconhece o motivo da paralisação iniciada na manhã desta quinta-feira (8), nas linhas operadas pela empresa Açaí Transportes.

O Sinetram destacou, ainda, que por meio da Acop está tomando providências cabíveis no sentido de minimizar os transtornos ocorridos e para garantir a operação das referidas linhas.

Leia mais

Ônibus em Manaus retornam a partir das 13h com 30% da frota

Paralisação no transporte coletivo em Manaus é cancelada