Testagem de Covid-19 inicia nesta quinta em rodoviária de Manaus

Manaus - Testes de Covid-19 entre passageiros iniciou no mês de junho no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e Porto da Manaus Moderna.

Iniciou nesta quinta-feira (8), pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas - Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), a operação de testagens de detecção para Covid-19 no Terminal Rodoviário de Manaus.

Os passageiros recém-chegados à capital são convidados a realizar, voluntariamente e gratuitamente, exames RT-PCR e teste de antígeno. Esse é o terceiro ponto de testagem de passageiros em Manaus.

As testagens constituem a Vigilância Genômica do Amazonas, ferramenta para análise do cenário epidemiológico de Covid-19 no estado, incluindo o monitoramento de amostras para detectar variantes do vírus.

De acordo com o diretor-presidente da FVS-RCP, Cristiano Fernandes, o novo ponto fortalece a operação de testagens e oportuniza o monitoramento de passageiros, que transitam vindos dos municípios do interior do Estado e até de outros estados.

" O novo coronavírus permanece circulando em todo o país e as testagens são ferramentas importantes para identificar os casos, isolá-los e evitar a disseminação da Covid-19 " Cristiano Fernandes, diretor-presidente da FVS-RCP

A coordenadora da operação de testagens e gerente da Comissão Estadual de Prevenção e Controle de Infecção em Serviços de Saúde (Ceciss/FVS-RCP), enfermeira Evelyn César, explica que, caso um exame apresente resultado positivo, a amostra nasofaríngea segue para sequenciamento genético, realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz Amazônia), para identificar o tipo de variante do vírus.

“Quando as pessoas desembarcam, é ofertado o teste. É feita uma breve triagem, a gente faz a aplicação do teste e o resultado sai em 15 minutos. Se for positivo, a gente orienta o isolamento domiciliar, pega número de telefone de contatos que ele teve recente e rastreia os contatos que vieram no mesmo ônibus”, explica a enfermeira.

A operação é realizada em parceria com a secretaria municipal de Saúde (Semsa-Manaus) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). E as coletas são analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-FVS).

