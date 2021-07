AM anuncia concurso público com 2. 525 vagas para segurança pública

O investimento no projeto é de R$ 280 milhões | Foto: Suyanne Lima

Manaus - O governador do Amazonas Wilson Lima anunciou na manhã quinta-feira (8), durante o lançamento do programa "Amazonas Mais Seguro", a realização do concurso público com 2. 525 vagas para segurança pública.

" Hoje é um dos dias mais importantes para o Governo do Estado pois estamos lançando o plano de Segurança Pública mais eficiente e mais integrado da história desse estado. É um dos sistemas mais modernos do Brasil. Hoje também estarei autorizando a realização de concurso público com 2525 vagas para nossas forças de segurança. Vamos reformar unidades policiais da capital e do interior, dar todo o suporte para deslocamentos com rapidez e segurança " Wilson Lima, governador do Estado do Amazonas

Com aquisição de novas tecnologias, melhoria da infraestrutura, incremento e modernização do arsenal bélico das Polícias Militar e Civil do Amazonas para garantir combate à criminalidade, o programa "Amazonas Mais Seguro" foi lançado às 11h30, no Centro de Comando e Controle Integrado (CICC), no bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul, com a presença do secretário de Segurança Pública do Amazonas , coronel Louismar Bonates, pelo governador Wilson Lima e demais integrantes da cúpula de segurança estadual.

O investimento é de R$ 280 milhões. Por meio do projeto será implantado um sistema inédito de câmeras inteligentes. Wilson Lima aproveitou para enfatizar ainda que teve uma grande preocupação com as implantações realizadas no sistema de segurança pública.

"As fases de testes do Cerco eletrônico já estão acontecendo. Estamos fazendo esse lançamento em um momento difícil, pois fomos um dos mais penalizados durante a pandemia. Levamos aproximadamente dois anos para colocar esse projeto em prática após um planejamento que vem lá de trás. Aprendemos muito com a pandemia. Estamos tentando equilíbrio entre a proteção da vida das pessoas em relação a saúde, mas preparando nossa segurança para retomada da normalidade. Estaremos lançando pacotes de obras, representando geração de emprega e renda no nosso Estado. O concurso está anunciado e semana que vem instituiremos as comissões para divulgar as vagas que cada força irá ofertar", finalizou

O secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, destacou que as administrações que compõem a segurança pública trabalham integradas com objetivo de garantir a segurança da população.

" Governador, o senhor vivenciou na sua profissão as deficiências que possuímos em Segurança Pública. A Base Arpão é um exemplo que está dando resultados em grandes apreensões e resultados. Os avanços são muitos e resultados imensos. Todas as ações são voltadas tanto para o capital e interior e estamos cada vez mais devolvendo a tranquilidade aos amazonenses. Parabenizo sua brilhante visão de Segurança Pública, governador Wilson " Louismar Bonates, secretário de Segurança Pública

Videomonitoramento inteligente

Compondo as ações do "Amazonas Mais Seguro", haverá a implantação do Cerco Inteligente de Videomonitoramento. Ao todo, serão instaladas 500 câmeras em pontos estratégicos de Manaus.

Além do equipamento com alta capacidade de captura de imagens em movimento, a nova tecnologia de monitoramento policial é composta de um sistema de processamento de dados que permitirá, em tempo real, a análise e pesquisa de informações de interesse policial, como controle de veículos roubados ou furtados e até a circulação de automóveis suspeitos de participações em crimes .

Com o projeto, o governo amazonense está aplicando recursos da ordem de R$ 34,7 milhões. O projeto já está em fase de testes, com a utilização de 21 câmeras espalhadas pela capital. A iniciativa deve ser completamente implementada em setembro deste ano.

