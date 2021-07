No AM, 37 municípios zeram internações por Covid-19

Dos 166 leitos de UCI destinados à Covid-19 nos 61 municípios do interior, apenas 5 estavam ocupados | Foto: Divulgação Secom

Manaus - A taxa de ocupação de leitos Covid-19 no interior está entre as mais baixas desde o início da pandemia: 3% para leitos de Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) e 6,8% para leitos clínicos, segundo o último Boletim Diário da Fundação de Vigilância em Saúde - Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Dos 61 municípios, 37 não apresentam internações pelo novo coronavírus nesta quinta-feira (8). O destaque é a região do Purus, onde todos os hospitais dos cinco municípios - Boca do Acre, Canutama, Lábrea, Pauini e Tapauá – estão sem pacientes internados de Covid-19.

" Começamos o dia com mais uma notícia que nos traz esperança. Hoje temos 37 municípios do estado sem nenhum paciente internado pela Covid-19. Estamos no caminho certo, mas precisamos continuar nos cuidando e seguindo os protocolos. E se já chegou a sua vez, não deixe de se vacinar! " Wilson Lima, governador do Amazonas

Dos 166 leitos de UCI destinados à Covid-19 nos 61 municípios do interior, apenas 5 estavam ocupados. Dos 927 leitos clínicos, 63 tinham pacientes.

Sem internações

Estavam sem pacientes internados nas unidades hospitalares os municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamim Constant, São Paulo de Olivença e Santo Antônio do Içá no Alto Solimões; Carauari, Eirunepé, Guajará, Ipixuna e Itamarati na região do Juruá; Uarini e Juruá na região do Triângulo; Boca do Acre, Canutama, Lábrea, Pauini e Tapauá no Rio Purus; Anamã, Anori, Caapiranga e Novo Airão na Região do Rio Negro e Solimões; Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos, Autazes, Careiro da Várzea, Iranduba e Nova Olinda do Norte no região do Entorno de Manaus e Alto Rio Negro; Humaitá e Novo Aripuana na região do Madeira; Itapiranga, Silves, Urucará e Uricurituba no Médio Amazonas; além de Barreirinha, Boa Vista do Ramos e Nhamundá no Baixo Amazonas.

Vacinação

O secretário de saúde, Anoar Samad, destacou o avanço da vacinação no como o maior aliado para a redução no número de internações no interior do estado.

“A vacinação é, sem dúvida alguma, a nossa grande arma, então o Governo do Estado e nós, da secretaria, estamos investindo muito nesses mutirões do interior. Todas as vacinas foram muito bem estudadas e possuem altas taxas de proteção contra infecção grave, o que impacta na redução dos números de óbitos e de internação”.

No Amazonas, 15 municípios já ofertam vacina para a população a partir dos 18 anos e o restante, a partir dos 30 anos de idade, confirmando o empenho do Estado na organização logística, capacitação e distribuição dos imunizantes para todos os municípios do Amazonas.

Ampliação de leitos

De acordo com dados apresentados pela Secretaria Executiva de Assistência do Interior, o Amazonas possui ao menos um hospital em cada município, somando 2.920 leitos. Destes, 2.609 são leitos clínicos (927 leitos covid e 1.682 leitos não-covid) e 211 Unidades de Cuidados Intermediários (166 leitos covid e 45 não-covid).

