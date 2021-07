Estelionatário é preso por aplicar golpe da casa própria em Manaus

O suspeito foi apresentado no 7° DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Todo brasileiro tem o sonho da casa própria, muitos trabalham por anos para juntar dinheiro e alcançar o objetivo tão esperado. Carlos da Silva Oliveira, de 29 anos, se aproveitou dessa expectativa e aplicou golpes com a falsa venda de terrenos e casas em pelo menos seis vítimas. Os prejuízos são estimados em meio milhão de reais.

Conforme o delegado Fabiano Rosas, titular do 7° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Carlos foi preso na manhã desta quinta-feira (8), no momento em que estava em um cartório no bairro Adrianópolis, na Zona Sul de Manaus, no momento em aplicava vários golpes.

" Ele fazia várias vítimas e vendia um terreno para mais de uma pessoa. Com esse dinheiro ele construía outras casas para continuar aplicando o golpe. Quando as vítimas tentavam recuperar o dinheiro, ele inventava desculpas, falava que iria devolver em uma semana etc. Ia passando dias, meses, anos e ele não passava esse dinheiro. Ele se aproveitava de sonhos para enganar vítimas " ,





Fabiano Rosas destacou ainda que, somente naquela unidade policial, já foram registrados seis boletins de ocorrência. Em depoimento, Carlos confirmou aos policiais que cometia os estelionatos.



"Hoje ele já estava dando outro golpe negociando um terreno que ele já havia vendido para outra pessoa. A vítima já havia pago R$ 11 mil. A esposa (de Carlos) estava com ele no momento, mas relatou que não sabia dos crimes e apenas assinava papéis para o companheiro", relatou.

O acusado foi encaminhado ao 7° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e autuado em flagrante pelo crime de estelionato. Ele deve ficar à disposição da Justiça durante audiência de custódia.

Veja vídeo divulgado em redes sociais do momento em que o suspeito é cobrado por uma das vítimas:

