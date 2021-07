Auxílio Estadual Enchente beneficia 1.340 famílias em Beruri

A prefeitura do município dará continuidade às entregas na zona rural do município, para onde estão destinados 387 cartões | Foto: Divulgação/Seas

Beruri - Em tempos de cheia histórica e pandemia, a ajuda humanitária do Governo do Amazonas segue alcançando as famílias em situação de vulnerabilidade nos municípios do interior do estado. Em Beruri (distante 173 quilômetros de Manaus), 1.340 cartões do Auxílio Estadual Enchente vão beneficiar a população atingida pelos efeitos da subida dos rios da região.

A ação, que teve início no dia 30 de junho e foi encerrada na quarta-feira (7), foi coordenada pela Defesa Civil do Estado, em parceria com a Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e secretarias municipais de Beruri. Do montante, foram entregues 953 cartões apenas na zona urbana.





A prefeitura do município dará continuidade às entregas na zona rural do município, para onde estão destinados 387 cartões. Esse benefício representa um investimento do Governo do Estado na ordem de R$ 402 mil, que reforça a área social e também a economia, uma vez que os recursos giram dentro do próprio município.



Sobre o programa

Criado pelo governador Wilson Lima para responder de forma imediata às demandas das famílias atingidas pela cheia histórica dos rios da região, o Auxílio Enchente consiste num crédito de R$ 300 para cada beneficiário, pago em parcela única. O valor pode ser usado na compra de itens da cesta básica, material de higiene e limpeza, e até materiais de construção, conforme a necessidade do cidadão.





