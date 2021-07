Manaus começa a vacinar jovens a partir de 20 anos

MANAUS - O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, nesta quinta-feira, 8/7, o início da vacinação contra Covid-19 para o público da faixa etária de 20 anos em diante, a partir desta sexta-feira, 9. A ampliação da idade, que contempla 20, 21 e 22 anos, contará com aumento da estrutura de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e do horário de vacinação para garantir celeridade e eficiência na nova etapa.

"Você que tem 20, 21 e 22 anos, sua hora chegou para se vacinar. A partir de amanhã, procure um de nossos postos, todos os endereços estarão disponíveis nas páginas oficiais da prefeitura e da Semsa. Amanhã estaremos aplicando a vacina para todos acima dos 20 anos, e chegando mais perto da imunização total da população", enfatizou David Almeida.

A Semsa está organizando a logística para vacinação nesta sexta-feira, ampliando a quantidade de postos de imunização, além dos sete tradicionais, em todas as zonas da cidade, mais três Unidades Básicas de Saúde (UBSs) por Distrito (Norte, Sul, Leste, Oeste), totalizando, aproximadamente 20 postos de vacinação.

Nesta sexta-feira, todas as pessoas acima dos 20 anos poderão procurar um dos postos de vacinação, entre 9 e 18h, e se vacinar com a primeira dose do imunizante contra Covid-19, apresentando documento com foto original e um comprovante de residência, com cópia.

Postos

Shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, 2.939, Jorge Teixeira, zona Leste

Apenas para pedestres

Parque Municipal do Idoso (PMI), rua Rio Mar, 1.324, Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul



Apenas para pedestres

Studio 5 Centro de Convenções, avenida General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 3.555, Distrito Industrial 1, zona Sul

Apenas para pedestres

Clube do Trabalhador do Sesi/AM, avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1, zona Leste

Para pedestre e drive-thru

Centro de Convenções de Manaus, “sambódromo”, avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro, zona Oeste

Apenas drive-thru

Centro de Convenções Vasco Vasques, avenida Constantino Nery, 5.001, Flores, zona Centro-Sul

Apenas para pedestres

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, 119, Cidade Nova, zona Norte

Apenas para pedestres

Os outros postos de vacinação, disponíveis para essa sexta-feira poderão ser consultados nos sites oficiais da prefeitura e da Semsa, além das redes sociais em perfis oficiais, Facebook e Instagram.

*Com informações da assessoria

