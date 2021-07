Vacina Amazonas: mutirões têm horário ampliado para vacinar população

Ao todo, são 15 postos nos cinco municípios | Foto: Divulgação/Secom

Amazonas - O horário de atendimento à população das ações simultâneas do mutirão Vacina Amazonas, deste sábado (10), foi ampliado. O objetivo é alcançar mais de 28 mil pessoas, a partir dos 18 anos, nos municípios de Itacoatiara, Urucará, Iranduba, Itapiranga e São Sebastião do Uatumã. Ao todo, são 15 postos nos cinco municípios.

A vacinação vai ocorrer das 8h às 18h em Itapiranga, Urucará e São Sebastião do Uatumã. Em Iranduba a ação inicia às 7h e vai até as 18h. Já em Itacoatiara, os postos de vacinação da sede do município atenderão das 8h às 18h; na zona rural a vacinação será das 8h às 17h. (Confira abaixo a lista completa de postos em todos os municípios).





Em Itacoatiara serão oito postos, com um em modo drive-thru na Praça da Matriz. Em Iranduba, por conta da cheia dos rios, um drive-thru fluvial voltado para os canoeiros estará em operação.



O objetivo dos mutirões simultâneos é alcançar mais de 28 mil pessoas, a partir dos 18 anos, nas cinco cidades. Com essas novas ações, a campanha, realizada em parceria com municípios para acelerar a imunização no estado, vai totalizar 10 municípios beneficiados.

Estrutura

Unindo todos os profissionais de saúde envolvidos, entre equipes da FVS-RCP, Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), prefeituras municipais e outros órgãos, a campanha contará com a atuação de 696 pessoas nos cinco mutirões. A estrutura disponibilizará 15 postos de vacinação, dos quais 9 postos para pedestres, 4 postos no modo de drive-thru, e 2 postos nas duas modalidades.

Confira os locais de vacinação por município:

Itacoatiara:

Sede do município – das 8h às 18h

- Praça da Matriz - Avenida Parque - trecho entre a Semed e a Igreja da Matriz (drive-thru)

- Escola Municipal Maria Nira Guimarães – Mutirão (pedestre)

- Escola Municipal Jamel Amed – Centro (pedestre)

- Escola Campo Verde - Iporá (pedestre)

- Escola Municipal Osmarina Melo - Poranga (pedestre)

Zona rural – das 8h às 17h

- Escola Municipal Maria Constança Pinheiro - Novo Remanso (pedestre)

- Escola Municipal Luiza Mendes – Vila do Engenho (pedestre)

- Escola Municipal Ivo Amazonense de Moura – Vila de Lindoia (pedestre)

Urucará:

Das 8h às 18h

- Praça Central (drive-thru e pedestre)

Iranduba:

Das 7h às 18h

- Rua Alter Furtado, Cidade Nova (drive-thru)

- UBS Fluvial do Cacau Pirêra (drive-thru fluvial)

- Centro do Idoso (pedestre)

Itapiranga:

Das 8h às 18h

- Praça do Sagrado (drive-thru)

- Escola Municipal Maria Rosalinda (pedestre)

São Sebastião do Uatumã:

Das 8h às 18h

- Praça Central (drive-thru e pedestre)





*Com informações da assessoria

