Municípios do AM já receberam 92% das vacinas repassadas pelo MS

Manaus - Com o sucessivo esforço e equilíbrio na entrega de vacinas contra a Covid-19 a todos os municípios do Amazonas, o Governo do Estado alcançou a marca de 92% das doses distribuídas, levando em conta o quantitativo total de imunizantes recebido até o momento. Os dados fazem parte do monitoramento realizado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Drª Rosemary da Costa Pinto (FVS-RCP).

Somando os 36 carregamentos de vacinas dos tipos CoronaVac (Instituto Butantan), AstraZeneca (Oxford/Fiocruz), Comirnaty (Pfizer/BioNtech) e Janssen (Johnson & Johnson), enviadas ao Governo do Estado, por meio do Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, o Amazonas já recebeu 3.054.320 doses de vacina. Deste montante, a FVS-RCP informou que 2.807.518 já foram repassados para os 62 municípios, o equivalente a 92%.

De acordo com o diretor-presidente da FVS-RCP, Cristiano Fernandes, toda a distribuição segue um cronograma e diretrizes repassadas pelo Governo Federal. Ele explica que a distribuição de cada lote de vacinas obedece às orientações para a entrega de doses, estas com quantidades pré-determinadas em nota técnica.

" A gente segue rigorosamente as medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização, então, de forma equilibrada, nós temos feito a distribuição, garantindo a entrega para os municípios, principalmente aqueles mais distantes e de difícil acesso, de forma equânime, de forma criteriosa, com critérios técnicos preconizados pelo Ministério da Saúde " Cristiano Fernandes, diretor-presidente da FVS-RCP

Conforme o diretor-presidente da FVS-RCP, o equilíbrio na repartição das doses pode ser comprovado no comparativo de envio de primeiras doses para a capital e interior. Ao mesmo tempo que Manaus recebeu 976.454 doses de vacinas, o governo encaminhou 874.204 para o interior do Amazonas.

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização, apontam que 2.170.743 doses foram aplicadas em todo o estado até a quarta-feira (07/07), sendo 1.592.422 de primeira dose, 559.163 de segunda dose e 19.158 de dose única. A informação está disponível no site da FVS-RCP, www.fvs.am.gov.br.

As informações consolidadas pela FVS-RCP são das secretarias municipais de saúde, responsáveis pela operacionalização da imunização contra Covid-19 em suas cidades.

