PcD realiza sonho de cadeirantes de voltarem a pedalar

MANAUS - Enquanto há vida, há esperança. A frase do astrofísico britânico Stephen Hawking é levada ao “pé da letra” pelo cadeirante Francisco Pimenta , de 44 anos. Nem mesmo um acidente grave, que resultou na perda das pernas, o fez desistir de viver.



Autodidata, quando o assunto é inovação e adaptação, Francisco seguiu uma nova vida "construindo" seu mundo. Ele resolveu adaptar sua bicicleta, para continuar com a vida de aventuras e desafios. O primeiro desafio da nova vida dele foi se adequar a viver sobre duas rodas, literalmente.

“O deficiente tem de ter muita vontade de viver para continuar nesta ‘vida’, pois é muito difícil ser cadeirante. Tenho que me adaptar a tudo, todos os dias”, pontuou o “jovem inventor”.

A cadeira o fez refletir e chegar à conclusão que poderia voltar a viver uma vida normal, mas com algumas limitações. Restrições essas que foram diminuindo a cada nova invenção.

A primeira delas foi adaptar a bicicleta para retornar com a paixão da infância: "pedalar".

" Primeiro adaptei minha bicicleta, para continuar a ter uma vida saudável. O esporte me fez reviver " Francisco Pimenta, Paratleta

Cada peça instalada no protótipo dava esperança de conseguir adaptar não somente a bicicleta, mas também a motocicleta e o veículo da família.

A adaptação da motocicleta foi a segunda “invenção”. A nova moto ficou perfeita e era com ela que o jovem idealista realizava grande parte de suas atividades diárias, quando estava de folga da fábrica de bicicleta, onde trabalha, no Polo Industrial de Manaus (PIM), há quase dez anos.

" Adaptar minha motocicleta só foi possível graças a eu ter ganho uma perna de borracha. Ela me apoiava e me levava para todo lugar que eu queria " Francisco Pimenta, Paratleta

A adaptação do veículo foi a mais audaciosa de suas ideias. Ele consegue dirigir um carro sem as pernas. “Adaptei meu carro, assim como fiz com a moto e a bicicleta. Tudo que fiz foi com muito empenho para ter uma vida ‘normal’, assim como outras pessoas”.

Ajuda a outros PcDs



Francisco não estava satisfeito em ter adaptado tudo que quis para ter uma “vida normal”. Então, resolveu realizar o “sonho” de outros PcDs de ter bicicletas adaptadas e, com isso, poder se tornar um atleta ou praticante de esporte.

O inventor, que faz parte da Associação de Deficientes e Amigos Jungle Runners (ADARJ), perdeu a conta de quantas bicicletas adaptou para cadeirantes em Manaus. Em sua oficina, Francisco transforma cadeiras de rodas em bicicletas de corrida para cadeirantes.



" O Francisco tem uma força de vontade que contagia quem o conhece. Quando você o vê, não acredita que ele consegue fazer o que faz, pois não tem duas pernas e desce três andares para chegar a sua oficina " Márcio de Souza, Pai de um adolescente PcD e secretário da ADARJ

Sonho realizado

Kauã Barbosa, de 15 anos, ganhou uma bicicleta adaptada por Francisco, quando tinha apenas 7 anos. O “engenheiro” já sabia todos os passos para realizar o sonho de mais um cadeirante: pedalar livremente pelas ruas de Manaus, em sua bicicleta adaptada.



O adolescente seguiu os mesmos passos de seu “professor” e se tornou um grande vencedor. “Quando estou correndo, ganho ânimo. Quando meu professor grita, força Kauã, coloca força para vencer e eu venço”, disse Kauã, vencedor das mais de 50 competições que disputou ao longo de sua vida.

Outro PcD que ganhou uma bicicleta adaptada, foi Francisco Gama, de 49 anos. O cadeirante relatou que, antes de ter a bicicleta, competia em sua cadeira de rodas e isso o deixava muito desconfortável. “Sempre precisei de ajuda para competir, pois era empurrado por uma pessoa, enquanto os concorrentes iam com suas bicicletas. Graças ao Francisco, hoje eu consigo competir de igual para igual com meus concorrentes”, relatou o paratleta.



A nova bicicleta ajudou Francisco Gama a se tornar o único cadeirante do Amazonas a participar de competições com trilhas. “O Francisco me deu a oportunidade de ser um campeão diferenciado. Hoje eu sou o único do Amazonas a competir em trilhas e isso muito me orgulha”, afirma Gama.

Acidente

Em 1991, um acidente de trânsito mudou de vez a vida de Francisco Pimenta. Ao trafegar em sua mobilete, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, um ônibus atropelou o motoqueiro, que carregava, em sua garupa, a irmã de apenas 15 anos.

"Quando vi que seria atropelado, apenas fechei os olhos e esperei a pancada. O impacto foi tão grande que explodiu o tanque da mobilete", relatou Francisco.

A irmã dele, que estava na garupa da moto, morreu carbonizada e Francisco teve queimaduras de terceiro grau nas duas pernas. Ele e a irmã ficaram presos debaixo do ônibus.

"As testemunhas informaram a meus familiares que minha irmã ‘virou’ uma tocha humana e ficou carbonizada. Eu perdi as pernas porque ficaram queimadas e os médicos tiveram de amputar", ressaltou.

Aos 18 anos, Francisco teve de se adaptar à “nova vida”.

Paratleta campeão

As adaptações de Francisco em sua bicicleta o levaram ao topo de muitos pódios em Manaus e restante do Brasil. O veterano em competições coleciona títulos como vice-campeão, por duas vezes, na Corrida Internacional de São Silvestre, em São Paulo.



" Competi duas vezes na São Silvestre e fui vice-campeão e já fiquei em terceiro lugar. Quando terminava uma competição me dava um ânimo muito grande de participar de outras corridas " Francisco Pimenta, Paratleta

Francisco também competiu no Espírito Santo, mas desta vez com levantamento de peso, mostrando que a cada dia está se adaptando a novos esportes.

Assistência psicológica

Além de ser o inventor e construtor de bicicletas para cadeirantes, Francisco Pimenta também realiza palestras motivacionais para PcDs ou pessoas que sofreram acidentes e agora são cadeirantes.

“Também fazemos trabalhos de orientação às pessoas. Damos forças para superar e também ir à frente. O acidente não é o fim, temos muito para viver”, finaliza Francisco.

As rodas de conversas, bate-papo individuais ajudaram muitos PcDs a vencerem seus desafios para continuarem a viver uma vida de adaptações. “O Francisco me ajudou muito. É um exemplo de vitória e persistência. Gosto muito de conversar com ele. Quando estou cabisbaixo, é olhar para vida dele e ver que conseguimos sim viver uma vida feliz”, ressalta o paratleta Francisco Gama.

‘Pedido de socorro’

Como muitas associações sem fins lucrativos, a Jungle Runers precisa de ajuda para continuar a ajudar outros PcDs a terem uma melhor qualidade de vida por meio do esporte.



A associação pede à população que a ajude com doações de cadeiras de rodas, novas ou usadas, peças de bicicletas para que outros PcDs que não têm condições de ter uma bicicleta, possam ganhar uma “bike” adaptada.

“Nós precisamos de ajuda para continuar a incentivar os deficientes a terem uma qualidade de vida melhor. Quem puder nos ajudar vai fazer a alegria de outros PcDs”, afirma o secretário da Jungle Runners, Márcio Souza.

A sede da ADARJ funciona provisoriamente na rua Matheus Mariano, n° 9, conjunto Jardim de Versalles, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste. Contato telefônico 99115-3392/9950-86640/994206980.

Stephen Hawking

O conhecido astrofísico britânico Stephen Hawking, autor da frase “Enquanto há vida, há esperança, tinha 73 anos e sofreu cinco décadas com a doença de Lou Gehrig (ou esclerose lateral amiotrófica), uma atrofia motora que o impedia de movimentar quase todo o corpo, obrigando-o a viver confinado em uma cadeira de rodas.

