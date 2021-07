Amazonas recebe mais 32.760 vacinas da Pfizer

O novo lote enviado ao Governo do Estado segue o cronograma de distribuição do Ministério da Saúde | Foto: Divulgação/Secom

Manaus - Mais uma remessa com 32.760 doses de vacina do tipo Comirnaty (Pfizer/BioNtech) foi desembarcada no Amazonas, na tarde desta quinta-feira (8), dando continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19. O novo lote enviado ao Governo do Estado segue o cronograma de distribuição do Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI).



A carga foi desembarcada no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, por volta das 14h35, transportada em um voo da companhia Latam Linhas Aéreas.

Do aeroporto, a carga de vacinas foi transportada com escolta da Polícia Federal para armazenamento na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), local que oferece acondicionamento da vacina em freezer científico, com temperaturas a -86ºC.

Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Drª Rosemary da Costa Pinto (FVS-RCP), o público-alvo a receber as vacinas será definido conforme as diretrizes do Ministério da Saúde; e de acordo com as etapas de vacinação concluídas no Amazonas.

Até quarta-feira (7), 2.170.743 doses foram aplicadas no AM | Foto: João Viana / Semcom

Vacinômetro



Dados parciais do Programa Nacional de Imunização, apontam que 2.170.743 doses foram aplicadas em todo o estado até quarta-feira (7), sendo 1.592.422 de primeira dose, 559.163 de segunda dose e 19.158 de dose única. A informação está disponível no site da FVS-RCP .

As informações consolidadas pela FVS-RCP são das secretarias municipais de saúde, responsáveis pela operacionalização da imunização contra Covid-19 em suas cidades.

Mutirões no interior

Intensificando a imunização da população do interior, o Governo do Estado, em parceria com os municípios, realiza neste sábado (10) cinco mutirões da campanha Vacina Amazonas em Itacoatiara, Urucará, Iranduba, Itapiranga e São Sebastião do Uatumã.

O objetivo dos mutirões simultâneos é alcançar mais de 28 mil pessoas, a partir dos 18 anos, nas cinco cidades. Com essas novas ações, a campanha vai totalizar 10 municípios beneficiados com mutirões.

