Professores sofrem com a falta de transporte escolar em Manacapuru

Manacapuru - Devido à pandemia da Covid-19, os alunos da Zona Rural de Manacapuru (a 70 quilômetros da capital) foram afetados com a paralisação das aulas presenciais e a dificuldade de acesso ao material do ensino remoto. Os estudantes dependem dos professores para receberem as atividades, mas, por conta da falta de transporte, os profissionais enfrentam obstáculos para se deslocar até as comunidades do município.

Manacapuru tem mais de 180 trajetos escolares para comunidades rurais, com acesso por estrada e outros somente pelo rio. A prefeitura deveria ceder meios de transporte para os educadores que precisam levar, por vias alagadas e esburacadas, as atividades e os materiais para que os alunos possam estudar em casa. Porém, conforme os moradores da zona rural, os servidores foram esquecidos e precisam contar com ajudas para se locomoverem.

Ajuda e comunitários

Por conta da dificuldade de acesso à internet, as aulas da Zona rural são praticamente por meio de apostilas e atividades remotas. Os professores vão até às comunidades a cada 15 dias levar o material de acompanhamento e buscar as atividades já deixadas anteriormente. Nesse sistema, eles dependem do transporte que deveria ser cedido pela prefeitura.

" Aqui na comunidade nós sempre ajudamos os professores. Em tempos normais, eles moram na casa dos comunitários, mas agora está mais difícil. Quando a professora tem que vir, ela liga para saber se alguém que tenha ‘rabeta’ estará pela cidade, se tiver ela vem de carona e a aqui a gente ajuda entregar o material de bicicleta. Ajudamos no que dá, na alimentação, se ela [professora] não conseguir pegar o recreio de volta tem que esperar para conseguir carona no outro dia " Osmar da Costa, de 51 anos, morador da Zona rural

A comunitária Cleide Mara, de 37 anos, diz que, mesmo com o esforço dos professores, os alunos foram muito prejudicados. “Nós não tivemos muito acesso ao estudo, tem muita coisa que não conseguimos explicar para eles, na cidade eles têm internet e fica mais fácil, aqui pega, mas a gente não tem como colocar. Com ela daria para ter aula como na cidade, mas aqui ficam só com apostila”, disse.



Cleide acusa a falta de apoio da prefeitura com a educação das crianças e o descaso com os alunos e educadores.

" É difícil, acho que a prefeitura poderia olhar mais para nossa situação, uma antena de internet aqui ajudaria muito no estudo deles. Os professores se esforçam muito para chegar aqui, a gente faz o que pode para ajudar, mas se tivesse mais apoio ficaria bom para todo mundo. Eu não quero ver meus filhos e minha neta perdendo o ano porque eu não posso explicar a matéria e porque a gente está isolado aqui " Cleide Mara, de 37 anos, comunitária

Contratação milionária

O prefeito de Manacapuru, Beto D’Ângelo (Republicanos), destinou, em maio deste ano, mais de R$ 10 milhões à empresa COOTRAFET para realizar o transporte escolar no município. Contrato assinado em 13 de maio com vigência de 12 meses.

Mesmo com a contratação, os professores continuam tendo que recorrer à boa vontade dos comunitários para chegar aos alunos da Zona Rural, o que gera suspeita sobre a real destinação do alto valor.



Sem resposta

A equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria da prefeitura de Manacapuru sobre a situação do transporte escolar no município. Porém, não obteve resposta até o fechamento desta edição.

