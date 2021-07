Em Manacapuru, alunos relatam dificuldades com o transporte

Manacapuru - Muitos sonham em cursar uma graduação, mas não é uma tarefa simples para quem mora no interior do Amazonas. Entre as dificuldades enfrentadas pelos alunos está o deslocamento, que piorou devido à pandemia da Covid-19. No município de Manacapuru (a 84 quilômetros da capital), os estudantes precisam utilizar o transporte universitário intermunicipal para frequentarem a faculdade em Manaus.

Com a diminuição do número de alunos, reduzam-se os ônibus disponíveis por horários. Um ônibus sai a cada turno, o primeiro às 5h e o último voltando para Manacapuru às 23h.



" O principal problema é a redução da frota que diminuiu os horários de saída dos ônibus, e muitos têm que sair muito cedo e acabam voltando muito tarde, por ter que atender a todos " Elibergson Souza, de 22 anos, , que já utiliza o transporte há 6 anos

O estudante Germano Júnior, de 21 anos, conta que, mesmo com a preocupação por conta da doença, os alunos vêm buscando tentar encontrar a normalidade.

" Às vezes atrasa, mas não falta ônibus, todos conseguem ir e voltar. O maior problema tem sido a questão do vírus, em Manaus muitos ainda se negam a usar máscara e faz com que os universitários sintam muito medo de voltar para cidade transmitindo o vírus " Germano Júnior, de 21 anos, estudante

A Associação dos Estudantes Universitários de Manacapuru (Ameum) é a responsável por organizar a logística dos transportes, assim como receber o pagamento das mensalidades dos usuários no valor de R$ 40,00, mesmo sendo um transporte que deveria ser custeado pela prefeitura.

O presidente da Ameum, Hudson Carvalho, relata que a associação tem buscado se comunicar com os alunos nesse momento de pandemia. “Estamos procurando atender todos da melhor forma. Tentando entender a realidade e situação de cada um, tentando amenizar a situação de todo mundo. Tem dado um resultado positivo, os alunos têm se mostrados conformados e mais animados”, disse.

Os veículos ficaram parados e sem manutenção durante o período mais grave da pandemia e agora estão apresentando problemas. Além disso, a situação da estrada de Manacapuru, com vias muito acidentadas, contribui com a rápida deterioração dos ônibus.



A nova realidade exige que todos tenham muito cuidado com uso de máscaras e higienização, sendo responsabilidade também da Ameum em conscientizar e fiscalizar essa responsabilidade dos alunos. “Os universitários têm se mostrado muito compreensíveis. Como são da área da saúde, já tem esse posicionamento do cuidado e da gravidade, além da maioria já está vacinada. Todos usam máscaras, promovem distanciamento e cobram dos outros também”, afirmou o presidente da associação, Hudson.

