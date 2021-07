Postos de vacina contra Covid-19 não funcionam neste sábado (10)

Por conta da mobilização, os postos da Prefeitura de Manaus para a vacinação contra a Covid-19 não funcionarão neste sábado (10) | Foto: Divulgação Semcom

Manaus - A capital amazonense se prepara para o "DIA D" da campanha contra a influenza (gripe), que terá 422 postos distribuídos por toda a cidade.

Por conta da mobilização, os postos da Prefeitura de Manaus para a vacinação contra a Covid-19 não funcionarão neste sábado (10). O atendimento ao público de 20 anos e mais, que começou a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 , voltará a ser feito na segunda-feira (12), nos pontos tradicionais.

Nesta sexta-feira (9), a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) está realizando as duas campanhas, simultaneamente: a da Covid-19, em 19 pontos, e a da influenza (gripe) em 171 salas de vacina, atendendo os 17 grupos prioritários.

A secretária Shádia Fraxe, da Semsa, explica que a suspensão considerou o fato de que, em Manaus, a vacinação contra a Covid-19 está adiantada e para que as pessoas não fiquem confusas quanto as vacinas.

" Optamos por concentrar os esforços na vacinação contra a gripe neste sábado, para que possamos alcançar mais pessoas dos grupos prioritários, antes de abrirmos para a população geral na próxima segunda-feira, conforme programado. Faremos essa mobilização especialmente para atender esse público " Shádia Fraxe, secretária da Semsa

O “Dia D” da influenza terá como públicos-alvo crianças de seis meses a menores de seis anos; gestantes; povos indígenas; idosos com 60 anos ou mais; professores das escolas públicas e privadas; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiências permanentes; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade e adolescentes sob medidas socioeducativas, cujas metas ainda não foram alcançadas. Desde o início da campanha, no dia 12 de abril, apenas o grupo de puérperas (mulheres com até 45 dias de pós-parto) atingiu os 90% preconizados pelo Ministério da Saúde.

Os 422 postos definidos pela Semsa para a vacinação contra a influenza neste sábado incluem, além das 171 salas de vacina tradicionais, postos volantes, supermercados, drogarias, associações comunitárias, shoppings, entre outros locais onde há grande circulação de pessoas. Os endereços estão disponíveis no site da Semsa ou pelo link bit.ly/diadinfluenza .

