Amazonas recebe 15.200 doses de vacinas CoronaVac

A nova remessa segue o cronograma de distribuição do Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI) | Foto: Divulgação Secom

Manaus – Dados parciais do Programa Nacional de Imunização, apontam que mais de 2,1 milhões de doses foram aplicadas em todo o estado até esta quinta-feira (8).

Para dar seguimento ao programa de imunização contra a Covid-19 , o Governo do Amazonas recebeu, nesta quinta-feira (8), mais 15.200 doses de vacinas CoronaVac, da fabricante chinesa Sinovac Biotech em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo.

O lote desembarcou em Manaus durante a noite, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, para dar continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19 no estado.

A nova remessa segue o cronograma de distribuição do Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI). O carregamento foi desembarcado por volta das 23h40, transportado em uma aeronave da Latam Linhas Aéreas.

Do aeroporto, a carga foi transportada com escolta da Polícia Federal para armazenamento na Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

O público-alvo a receber as vacinas será definido conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, e conforme as etapas de vacinação concluídas no Amazonas.

Mutirões

O Governo do Amazonas, em parceria com os municípios, realiza neste sábado (10) cinco mutirões “Vacina Amazonas” em Itacoatiara, Urucará, Iranduba, Itapiranga e São Sebastião do Uatumã.

O objetivo dos mutirões simultâneos é alcançar mais de 28 mil pessoas, a partir dos 18 anos, nas cinco cidades. Com essas novas ações, a campanha, realizada em parceria com municípios para acelerar a imunização no estado, vai totalizar 10 municípios beneficiados.

As informações consolidadas pela FVS-RCP são das secretarias municipais de saúde, responsáveis pela operacionalização da imunização contra a Covid-19 nas cidades.

Pfizer

Nesta quinta (8), mais uma remessa com 32.760 doses de vacina do tipo Comirnaty (Pfizer/BioNtech) foi desembarcada no Amazonas.

A carga foi desembarcada no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, por volta das 14h35, transportada em um voo da companhia Latam Linhas Aéreas.

*Com informações da assessoria

