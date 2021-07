'Mula' é presa com 19 quilos de drogas escondidos em cocos no Amazonas

| Foto: Divulgação

COARI (AM) - Cada vez mais os criminosos tentam driblar as fiscalizações dos órgãos de segurança. Desta vez, policiais da Base Fluvial Arpão apreenderam 19 quilos de drogas escondidos em cocos, durante uma abordagem realizada em uma embarcação que trafegava pelo rio Solimões, nas proximidades do município de Coari, interior do Amazonas. A ação aconteceu na noite de quinta-feira (9) e um homem foi preso.

Por volta das 21h30, durante abordagem feita pelos policiais na embarcação “Itaberaba”, oriunda do município de Tabatinga com destino a Manaus, foram encontrados 19 quilos de pasta base de cocaína escondidos dentro de cocos.

O responsável pelo material ilícito, um homem de 20 anos, confessou aos policiais que faria a entrega da cocaína para uma pessoa na capital e que receberia R$ 3 mil pelo transporte da droga.

O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas e, juntamente com a droga, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil da Base Arpão.

Base Arpão

Criada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ibama.

*Com informações da assessoria

