Em Manaus, linhas operadas pela Açaí serão remanejadas, afirma IMMU

| Foto: Divulgação

MANAUS - Após a empresa Viação Açaí anunciar a paralisação das atividades, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informou que está operando com a frota total de ônibus do sistema de transporte coletivo e atendendo todas as 11 linhas da empresa Viação Açaí, que teve as atividades paralisadas na quinta-feira (8).

De acordo com o setor de monitoramento do IMMU, a frota operante do sistema de transporte urbano de Manaus, nesta sexta-feira (9), é de 994 carros, já contando com a realocação dos carros da Aviação Açaí para as outras empresas operarem.

A empresa Açaí operava na zona Norte com 11 linhas alimentadoras e troncais e tinha a frota de 65 carros e atendia diariamente quase 18.500 passageiros. Para realizar os ajustes da frota, o IMMU realocou os ônibus da Açaí para as empresas Líder, São Pedro, Integração, Via Verde, Rondônia, Coroado e Vegas.

A prefeitura informa, ainda, que não está medindo esforços para atender a demanda de usuários e acompanhando a situação dos trabalhadores para que tenham garantidos seus direitos trabalhistas.

Açaí Transportes fecha as portas e causa transtornos em Manaus

Funcionários da Açaí Transportes foram surpreendidos, nas primeiras horas da manhã de quinta-feira (8), ao chegarem na empresa para saírem com os ônibus do transporte coletivo urbano e se depararem com os portões fechados.

Com a interdição, 64 ônibus que atendem13 linhas, a maioria delas atua na Zona Norte da capital e tiveram os serviços suspensos.

Os rodoviários da Açaí foram informados que a concessão da empresa não havia sido renovada com a Prefeitura de Manaus e que todos seriam indenizados. No entanto, nenhum funcionário sabia ao certo o que de fato está acontecendo e se a empresa irá fechar definitivamente as portas.

Enquanto isso, usuários do transporte público, que utilizam as linha da Açaí, sofreram transtornos logo nas primeiras horas da manhã devido a falta de circulação dos coletivos.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, Givancir Oliveira, esteve no local para acompanhar a situação dos trabalhadores. A Polícia Militar também esteve na frente da garagem da empresa.

Leia mais:

Açaí Transportes fecha as portas e causa transtornos em Manaus

Ônibus em Manaus retornam a partir das 13h com 30% da frota

Paralisação no transporte coletivo em Manaus é cancelada