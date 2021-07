Covid-19: cinco municípios do AM têm horário ampliado para vacinação

Vacina Amazonas | Foto: Lucas Silva/Secom

Manaus (AM) - A campanha Vacina Amazonas ampliou horários em postos de vacinação que funcionarão neste sábado (10), em mutirões que ocorrerão em cinco municípios.

O objetivo é vacinar pessoas a partir dos 18 anos nos municípios de Itacoatiara, Urucará, Iranduba, Itapiranga e São Sebastião do Uatumã. Ao todo, são 16 postos nos cinco municípios.

Conforme programação repassada pelas prefeituras e secretarias municipais, a ação inicia às 8h em todos os municípios.

Confira abaixo a lista completa de postos em todos os municípios

- Em Itacoatiara, o horário de vacinação foi ampliado em três postos, com atendimento da população das 8h às 20h;

- Enquanto os demais – um em área urbana e quatro em zona rural – estarão abertos das 8h às 17h.

- No município de Iranduba a ação inicia às 8h e vai até as 18h, assim como em Itapiranga e São Sebastião do Uatumã. Em Urucará, a ação acontecerá das 8h às 17h.

O objetivo dos mutirões simultâneos é alcançar pessoas a partir dos 18 anos, nas cinco cidades. Com essas novas ações, a campanha, realizada em parceria com municípios para acelerar a imunização no estado, vai totalizar 10 municípios beneficiados com os mutirões.

Confira os locais de vacinação por município:

Iranduba

8h às 18h

– Praça dos Três Poderes

– UBS Fluvial do Cacau Pirera (drive-thru fluvial)

– Ginásio da Escola Izaías Vasconcelos

– Centro do Idoso

Itacoatiara

Sede do município

8h às 20h

– Avenida Parque (drive-thru)

– Escola Municipal Maria Nira Guimarães – Mutirão (pedestre)

– Escola Municipal Jamel Amed – Centro (pedestre)

8h às 17h

– Escola Municipal Osmarina Melo – Poranga (pedestre)

Zona Rural

8h às 17h

– Escola Municipal Maria Constança Pinheiro – Novo Remanso (pedestre)

– Escola Municipal Luiza Mendes – Vila do Engenho (pedestre)

– Escola Municipal Ivo Amazonense de Moura – Vila de Lindoia (pedestre)

– Escola Campo Verde – Iporá (pedestre)

Urucará

8h às 17h

– Praça Central (drive-thru e pedestre)

Itapiranga

8h às 18h

– Praça do Sagrado Coração de Jesus (drive-thru)

– Escola Municipal Maria Rosalina (pedestre)

São Sebastião do Uatumã

8h às 18h

– Rua Álvaro Maia (drive-thru e pedestre)

