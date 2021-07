Sem fiscalização, motoqueiros circulam sem capacete em Iranduba

Iranduba - Encontrar um motociclista com capacete de segurança no trânsito de Iranduba (a 20 quilômetros da capital) pode ser considerado um registro raro. Com a inexistência de fiscalização de agentes da prefeitura, motoqueiros trafegam sem a proteção pelas vias do município sem constrangimento, o que provoca a impressão de que a cidade está às margens do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Durante visita ao município, o Em Tempo registrou diversos flagrantes de condutores e passageiros de motos sem o equipamento de segurança. Na rotatória, situada na entrada de Iranduba, o flagra é ainda mais grave: além do condutor e da passageira estarem sem o capacete, uma criança de colo também era transportada em meio aos dois.

No total, a equipe de reportagem flagrou, pelo menos, dez motociclistas sem capacete, durante o período que percorreu pelas vias do município. Por outro lado, nenhum agente de trânsito foi encontrado realizando ronda ou operando nas vias.



" Isso [o uso do capacete] quase não existe aqui. Usa mesmo quem tem amor à vida, e se preocupa com a sua integridade física, mas ninguém é obrigado, não. Tanto que se você olhar, vai ver que as pessoas não se importam muito, não " motociclista e comerciante Pedro Tavares, que faz uso do equipamento

Além do condutor e da passageira estarem sem o capacete, uma criança de colo também é transportada sem o equipamento de segurança

De acordo com a advogada Viviane dos Santos, problemas como esses são recorrentes onde não há atuação do poder público.

" Esse comportamento adotado entre a população de Iranduba se dá, principalmente, por dois motivos: falta de cidadania, quando os gestores deixam de lado a questão de investir em campanhas de educação no trânsito, e a inexistência de agentes de fiscalização, que penaliza quem não se adéqua à lei " Viviane dos Santos, advogada

Segundo o artigo 244, do CTB, conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem capacete é infração gravíssima, cujas penalidades são multa de R$ 293,47, suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo até regularização e recolhimento do documento de habilitação.



Prefeitura diz que intensificará fiscalização



Ao Em Tempo , a Prefeitura de Iranduba informou que o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte de Iranduba (IMMI) está intensificando as fiscalização e aplicação de multas para quem infringe as leis de trânsito, após um período de educação no trânsito promovido pela gestão municipal.