Estudantes tiram a 1ª via do RG durante ação em Parintins

Manaus (AM) - Estudante do Ensino Médio regular e do Centro Tecnológico Rural de Parintins, (a 369 quilômetros de Manaus), tiraram a 1ª via de Carteira de Identidade (RG), nesta sexta-feira (9), durante uma ação no município.

Além de reforçar a cidadania, a atividade viabiliza a documentação básica a esses alunos que estão prestes a ingressar no Ensino Superior, por meio da inscrição em vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A secretária titular da Sejusc, Mirtes Salles, ressalta a importância de promover ações de cidadania para beneficiar os municípios que possuem unidades dos PACs no interior do Amazonas. O intuito é possibilitar aos jovens a inscrição em vestibulares e no Enem.

" É direito de todos obter os serviços de cidadania, principalmente ter a nossa identificação registrada em documento. É importante destacar que os serviços dos PACs da capital e do interior, visam de maneira mais acessível possível que a população tenha a emissão de sua documentação. Isso mostra o compromisso social do Governo do Amazonas para com toda a população " Mirtes Salles, secretária titular da Sejusc

De acordo com a gerente do PAC de Parintins, Áurea Vieira, os próprios professores incentivam a emissão da documentação para posterior acesso ao Ensino Superior.



" Quando esses alunos saem do terceiro ano, eles perdem o vínculo com a escola e muitos deles não querem mais estudar. Por isso, os professores estão vindo ao PAC com os adolescentes para tirarem a Carteira de Identidade e ao retornarem para a instituição, eles (professores) fazem a inscrição dos alunos para os vestibulares e Enem " Áurea Vieira, gerente do PAC de Parintins

Ao todo, a Sejusc coordena 13 unidades do PAC, sendo nove na capital e quatro em outros municípios: Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru e Parintins.

A primeira unidade do PAC foi inaugurada no dia 20 de março de 1998, no bairro São José, na zona leste de Manaus.

