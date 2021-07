Dia 'D': postos vacinam manauaras contra a Influenza neste sábado

O “Dia D" da vacinação contra H1N1, influenza, acontece até as 16h, em 422 postos de imunização, de maneira descentralizada | Foto: Divulgação

Neste sábado (10), os postos de vacinação está focados no “Dia D” da campanha de vacinação contra H1N1, influenza, em diversos postos por todas as zonas da capital, para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde (MS). A vacinação está sendo promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Por conta da mobilização, os postos da Prefeitura de Manaus para a vacinação contra a Covid-19 não funcionarão neste sábado (10).

O “Dia D" da vacinação contra H1N1, influenza, acontece até as 16h, em 422 postos de imunização, de maneira descentralizada, incluindo restaurantes, supermercados, Unidades Básicas de Saúde (UBS), mercadinhos, entre outros.

O aposentado de 77 anos, Carlos Alberto Sales, deixou sua mensagem para a população manauara sobre vacinação contra gripe.

"Todo mundo deve se vacinar, tanto com a vacina contra H1N1 quanto a da Covid-19. Esse papo de achar que pega mal, que dá reação, é um engano, o negócio é vacina no braço. A Prefeitura de Manaus realmente está trabalhando muito bem, eu estou torcendo para que chegue aos 18 anos, que eu tenho uma neta que precisa se vacinar, não só os idosos, os novos também precisam de todas as vacinas"

Um dos grupos prioritários para a vacina contra a gripe, além dos idosos, gestantes, puérperas, Pessoas com Deficiência permanente (PCD) e pessoas com comorbidades, são as crianças de seis meses a menores de anos. A mãe do Guilherme, de 1 ano, Eliamara Lopes, administradora de empresa, deixou sua mensagem e convidou as mães a levarem seus filhos para se vacinarem.

"A vacinação é muito importante, desde o nascimento da criança, porque ela faz com que você previna todas as doenças. Nós estamos passando por um momento muito difícil, que é a pandemia, e infelizmente ainda não tem vacina (contra Covid-19) para os nossos pequenos. Então eu convido a todas as mamães a fazerem sua parte, cuidar dos nossos pequeninos, para que a vacinação continue em dia", afirmou Eliamara.

Para ter acesso a todos os locais de vacinação contra influenza funcionando neste sábado, basta acessar o portal oficial da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), no banner sobre o assunto ou no portal oficial da Prefeitura de Manaus, nas notícias sobre o "Dia D" ou pelo bit.ly/diadinfluenza .

