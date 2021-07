Idoso morre após ser arrastado por carro em Manaus

MANAUS - Um funcionário público municipal identificado como Misael Paulino Silva, 67, faleceu na madrugada deste domingo (11) após ser atropelado na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O idoso estava tentando atravessar a avenida, em frente ao hospital Platão Araújo, quando foi atingido por um carro que passava pela via.

O carro que atingiu Misael, um veículo branco de modelo fiesta ainda acertou uma S10 branca que passava no outro sentido da via. Segundo testemunhas, o veículo que causou o acidente vinha em alta velocidade e chegou até a entrar pela contramão. "Populares nos informaram que o condutor do veículo foi imprudente", informou um policial da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Misael foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O impacto do acidente fez com que ele sofresse uma hemorragia na cabeça em decorrência de um politraumatismo craniano. Ele foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, Zona Leste de Manaus, por volta das 21h30. Ele faleceu durante a madrugada deste domingo (11). O Instituto Médico Legal (IML) já removeu o corpo do local.

