Poste desaba sobre carro durante acidente na Ponta Negra, em Manaus

MANAUS - Quando uma chuva cai repentinamente na cidade o motorista precisa ficar atento ao trânsito. A visibilidade pode ser afetada em casos de forte chuva e o fenômeno da aquaplanagem pode gerar um acidente (fenômeno físico no qual um veículo, ao passar sobre uma camada de água, perde o atrito com o asfalto).

Uma chuva atingiu a cidade de Manaus na manhã deste domingo (11) e fez com que o motorista perdesse o controle do seu carro e colidisse com um poste. O acidente aconteceu na avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Segundo informações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o condutor declarou que o veículo aquaplanou, fazendo com que ele perdesse o controle do carro.

Após bater no poste de energia elétrica, a estrutura de concreto partiu e caiu em cima do veículo. Apesar do susto o condutor do veículo está bem. Ele foi encaminhado ao hospital 28 de agosto

O tio do dono do veículo que preferiu não se identificar, informou que não era ele quem estava dirigindo. “Eles me disseram que a namorada dele é que estava dirigindo o carro. Mas ele está bem. Foi ao hospital só por cautela”.

Visão lateral do acidente | Foto: Bianca Ribeiro

O acidente causou reflexos no trânsito que perduraram durante algumas horas. Um desvio teve que ser feito, já que o poste ficou atravessado de um lado a outro na pista. A Manaus Luz está no local e faz a substituição da estrutura. Os motoristas devem evitar o trecho pelas próximas horas.





